Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 10 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Axel gaat binnen’

Axel Daeseleire neemt vijf dagen zijn intrek in het Forensisch Psychiatrisch Centrum van Gent. Nooit eerder mocht hier een buitenstaander verblijven, laat staan enkele dagen op rij met een cameraploeg. Deze aflevering zou al in september uitgezonden worden, maar werd op het laatste nippertje gewraakt door de advocaat van een geïnterneerde zedendelinquent.

Om 21.45 op VTM

‘Als je ons kan horen’

Op 1 maart 2004, acht jaar na de feiten, start in Aarlen het proces tegen Marc Dutroux. In deze laatste aflevering zien we hoe het proces uitgebreid wordt gevolgd door nationale en internationale media. Een bezoek aan de kelder van het gruwelhuis waar de ontvoerde meisjes werden vastgehouden, zorgt voor emotionele taferelen.

Om 20.40 op Eén

‘De slimste mens ter wereld’

Vanavond betreedt de Nederlandse zangeres Merol de arena van ‘De slimste mens’. Met spraakmakende singles als ‘Hou je bek en bef me’ en ‘Foefsafari’ profileert ze zich al jaren als de spreekbuis van een generatie zelfbewuste vrouwen. Vastbesloten om de orgasmekloof te dichten, zet ze ook achter de schermen in op inclusiviteit.

Om 21.50 op Play4

‘Het oog dat voelt - De portretten van Koos Breukel’

In het werk van de Nederlandse portretfotograaf Koos Breukel vormen geboorte, leven, ziekte en dood belangrijke thema’s. Regisseur Lex Reitsma toont de fotograaf aan het werk in zijn studio, wanneer hij de stilte opzoekt op zijn eilandje bij Vinkeveen en bij het inrichten van een expositie met foto’s van zijn zoon.

Om 23.10 op NPO 2

‘The Hurt Locker’

Kathryn Bigelow werd de allereerste vrouwelijke Oscarwinnaar voor Beste Regisseur met dit grimmige oorlogsdrama over een ontmijner die in Irak bommen onklaar maakt. Een viscerale film vol zenuwslopende scènes, die niet makkelijk vast te pinnen is op een bepaalde politieke ideologie.

Om 20.35 op VTM 4

‘The Great Pretender’

Deze maand is het dertig jaar geleden dat Freddie Mercury aan de gevolgen van aids overleed. Als Queen-fans van het eerste uur gedenken wij bij Humo de geboren Farrokh Bulsara eerbiedig op onze website: abonnees krijgen, bovenop de ‘Classic Albums’-aflevering over ‘A Night at the Opera’ en het fameuze ‘Live at The Rainbow’-concert uit ’74, ook de uitstekende documentaire ‘Freddie Mercury – The Great Pretender’ in de schoot geworpen.

Nu te zien op humo.be

Hailee Steinfeld in 'Dickinson' Beeld TMDb

‘Dickinson: seizoen 3’

De troef van deze komische kostuumdramareeks over de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson? De clevere en heerlijk anachronistische manier waarop vroeger en nu samenkomen, alsof het Amerika van de 19de eeuw door jongvolwassenen uit de 21ste eeuw wordt bevolkt, met Billie Eilish in de soundtrack en rapper Wiz Khalifa als de verpersoonlijking van de dood. Helaas, het derde seizoen is het laatste: Emily (Hailee Steinfeld) ontmoet collega Walt Whitman en probeert een verschil te maken tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

Nu te zien op Apple TV+

Meer kijktips? Check humo.be/gids