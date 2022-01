Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 12 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Delphine: mijn verhaal’

Delphine van Saksen-Coburg verbaast al enkele weken vriend en vijand in ‘Dancing with the Stars’, en nu verschijnt er op Eén ook de langverwachte driedelige reeks ‘Delphine: mijn verhaal’. ‘Haar leven lang heeft de wereld een oordeel over haar gehad; nu wilde ze voor één keer zelf haar verhaal vertellen.’

Om 20.40 op Eén

‘De Gouden Schoen 2021'

Vanavond wordt in de gloednieuwe evenementenhal Avenue in Antwerpen bekendgemaakt wie Lior Refaelov opvolgt en de 68ste Gouden Schoen in ontvangst mag nemen. Eén van de favorieten is Club Brugge-speler en enfant terrible Noa Lang. ‘Ik probeer al vijftien jaar duidelijk te maken dat hij moet uitkijken met die gebaartjes van hem.’

Om 20.35 op VTM

‘Toots Sessies: Milo Meskens’

Milo Meskens bracht in november 2021 de ep ‘A Letter’ uit. In de Toots Sessies speelt hij ‘New Beginning’, ‘Undershirt’ en een cover van ‘Who Do You Think I Was’ van John Mayer. ‘De meesten kennen hem als de ex van Taylor Swift of Katy Perry, maar ik zie hem als een straffe gitarist die goede popsongs weet te schrijven. Kan ik me in herkennen.’

Om 19.45 op Canvas en om 23.25 op Eén

‘Taxi Joris’

Joris Hessels rijdt in deze nieuwe vijfdelige reeks met zijn monovolume-taxi het hele land door en brengt een aantal zorgvuldig geselecteerde passagiers naar hun bestemming. Zo vervoert hij onder meer escorte Noa (27) naar een klant, en wacht hij op haar tot haar werk erop zit.

Om 21.20 op Canvas

Eliza Scanlen en Hunter Page-Lochard in 'Fires' Beeld ABC

‘Fires’

In de zomer van 2019-2020, ook wel bekend als ‘Black Summer’, werd Australië geteisterd door ongeziene bosbranden. 34 mensen stierven in de vlammenzee en nog eens 445 anderen bezweken later aan de gevolgen van rookvergiftiging. De natuurramp kostte ook het leven aan meer dan een miljard dieren. De zesdelige serie ‘Fires’, met onder meer Sam Worthington en Anna Torv, reconstrueert de dramatische gebeurtenissen van toen.

Om 22.05 op Canvas

