Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 13 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Interrogation’

Twintig jaar nadat Eric Fisher tot levenslang wordt veroordeeld voor de moord op zijn moeder, wordt de zaak opnieuw geopend omdat er twijfels zijn gerezen over de aanpak van detective David Russell. Elke aflevering van deze experimentele, tiendelige ‘true crime’-dramareeks bestaat uit een ondervraging van één van de betrokkenen, zowel tijdens het originele onderzoek in de jaren 80 als tijdens de heropende case in de jaren 2000.

Om 22.10 op Canvas

‘Let’s Talk About Sex’

Praten over seksualiteit is niet alleen nodig, het is misschien wel nog nooit zo relevant als nu. Nadat ze eerder al haar oor te luisteren legde in Japan, Thailand, Brazilië, Saudi-Arabië, Nigeria en IJsland, trekt fotografe Lieve Blancquaert in de laatste aflevering door België, waar seksueel geweld een groter probleem is dan we denken.

Om 20.40 op Eén

‘Pano’

Drie maanden na de overstromingen keren ‘Pano’ en ‘Investigation’ (RTBF) terug naar het rampengebied. Zijn er fouten gemaakt? En hoe gaat het er nu aan toe? Hoe is de ramp kunnen gebeuren? Waar kwam al dat water vandaan? Waarom werd er niet (op tijd) geëvacueerd? En wie is verantwoordelijk?

Om 21.25 op Eén

‘Oases in de Lage Landen’

In de oude Vuurtorenwijk in Oostende is niets meer zoals het was. De wijk was decennialang een oase voor hardwerkende vissersfamilies maar is nu kapot geyuppificeerd door de Vlaamse high society: rijke babyboomers die zich opsluiten in super-de-luxe woontorens. De oude bewoners van de wijk zien het met lege ogen aan. Kefah Allush zoekt naar de laatste resten uit een rijk vissersverleden.

Om 22.20 op NPO 2

Zackary Arthur in 'Chucky' Beeld Streamz

‘Chucky’

Chucky, de psychopathische pop die kinderen liever omlegt dan opbeurt, is niet kapot te krijgen. Na zijn eerste optreden in 1988 in de horrorprent ‘Child’s Play’ volgden nog zes sequels, en nu is er ook een tv-serie waarin een tiener de moordlustige pop op een rommelmarkt op de kop tikt. De hel barst uiteraard opnieuw los en enkele personages die in het verleden al de strijd met Chucky aangingen, proberen het bloedvergieten te stoppen.

Nu te zien op Streamz

