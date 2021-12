Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 15 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Crazy Days: Een opera die door móet gaan’

Kan een opera too big to fail zijn? De Nationale Opera in Nederland deed er alles aan om ‘Le nozze di Figaro’ van Wolfgang Amadeus Mozart ondanks de pandemie tóch te laten doorgaan. Geen sinecure gezien de strenge maatregelen – mondmaskers op tijdens het zingen – en de constante dreiging van een algehele lockdown.

Om 22.55 op NPO 2

‘Bake Off Vlaanderen’

Enza, Thibaut of Stephanie: wie kroont zich vanavond tot beste bakker van Vlaanderen? Als eerste opdracht moeten de drie finalisten een koffie- of theetaart bakken. Daarna volgt een technische ‘fake fruit’-proef, en ten slotte mogen ze zich helemaal laten gaan met een ‘over the top’-taart naar keuze.

Om 20.35 op Play4

‘Dementia and Us’

Twee jaar lang volgde een ploeg van de BBC vier patiënten die aan één of andere vorm van dementie lijden, met als resultaat een eerlijk, ontroerend maar nooit deprimerend beeld van hoe de ziekte ingrijpt in het leven van patiënten en hun geliefden.

Om 21.20 op Canvas

‘The Bridge: seizoen 1-4'

Hoera! De reeks die van de negen kilometer lange Sontbrug tussen Kopenhagen en Malmö een toeristische trekpleister heeft gemaakt, staat nu ook integraal op Streamz. Geloofwaardigheid is niet altijd de belangrijkste bekommernis van de scenaristen, maar ‘The Bridge’ – samen met ‘The Killing’ één van de succesvolste exponenten van het ‘nordic noir’-genre – bleef wel vier seizoenen lang altijd spannend en onderhoudend.

Nu te zien op Streamz

Michelle Yeoh en Emilia Clarke in 'Last Christmas' Beeld AP

‘Last Christmas’

Emilia Clarke speelt in deze Amerikaans-Britse romcom uit 2019 – geïnspireerd op de gelijknamige Wham!-smartlap – een jonge verkoopster van kerstspullen die op een dag verliefd wordt op de charmante Tom. Gevraagd naar hoe het in godsnaam mogelijk is dat zíj – Daenerys uit ‘Game of Thrones’ – zich met deze kersttroep inlaat, antwoordt Clarke: ‘Ik vond het een hemels genoegen om zo’n personage te spelen. Kate lijkt ook veel meer op hoe ik zelf in werkelijkheid ben: ik ben niet zo stuurs als Daenerys, ik heb heus wel gevoel voor humor.’

Om 20.40 op VTM 3

