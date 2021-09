Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 15 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Schumacher’

Hoe zou het nog zijn met Michael Schumacher, de zevenvoudige Formule 1-wereldkampioen die na een ski-ongeval in 2013 in een coma belandde? Over zijn toestand hangt al jaren een waas van geheimzinnigheid, maar daar komt met deze nieuwe documentaire, mét de goedkeuring van de familie, verandering in.

Nu te zien op Netflix

‘Axel gaat binnen’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Axel gaat binnen’ speelt Axel Daeseleire een thuismatch: hij neemt gedurende vijf dagen en vier nachten zijn intrek in De Markgrave in Antwerpen. In het centrum verblijven 48 personen die blind of slechtziend zijn en door hun beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Om 21.45 op VTM

‘UEFA Champions League: Club Brugge - PSG’

‘God schiep Lionel Messi, en daarna gooide hij de gietvorm weg’, luidde in 2006 de kop boven ons interview met de ontdekker van de Argentijnse balgoochelaar. Vijftien jaar later staat het citaat nog altijd als een huis. Voor het eerst valt een Belgische club de eer te beurt om het voetbalfenomeen te ontvangen. Hoe verweert Club Brugge zich vanavond tegen PSG, dat naast Messi ook nog Mbappé en Neymar tussen de lijnen heeft lopen?

Om 20.35 op VTM 2

‘Pano: geweld tegen vrouwen’

Van het fiasco rond de zonnepanelen, over de mondmaskerssoap, tot de klucht rond de contactopsporing: ‘Pano’ is nooit te beroerd om de vinger op de wond te leggen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen kaart het oerdegelijke reportagemagazine vanavond een ander ernstig probleem aan: partnergeweld tegenover vrouwen.

Om 21.25 op Eén

Özcan Akyol en Griet Op de Beeck in 'De geknipte gast' Beeld BNNVARA

‘De geknipte gast’

Van Griet Op de Beeck verscheen eerder deze maand ‘Jij mag alles zijn’, een boek voor jong en oud. Vanavond neemt ze plaats in de kappersstoel van de Nederlandse presentator en gelegenheidskapper Özcan Akyol. Tussen de spiegels ontvouwt zich een openhartig gesprek over het werk en het privéleven van de Vlaamse schrijfster.

Om 21.10 op NPO 2

