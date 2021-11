Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 17 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tiger King: seizoen 2'

Het gaat niet goed met onze favoriete gay hillbilly, Joe Exotic. De zelfverklaarde ‘Tiger King’ zit een gevangenisstraf uit van 22 jaar voor dierenmishandeling en poging tot huurmoord, en kreeg onlangs te horen dat hij prostaatkanker heeft. Wie dit allemaal aan de reet zal roesten, is Carole Baskin, de dierenrechtenactiviste op wie Joe een huurmoordenaar afstuurde. Zij weigerde elke medewerking aan het nieuwe tweede seizoen en spande zelfs een rechtszaak in om de release van ‘Tiger King 2’ tegen te houden omdat haar gezicht alsnog opduikt in de trailer.

Nu te zien op Netflix

‘Sabena’

De cockpit, zo komen we in deze derde aflevering te weten, was lange tijd de exclusieve speeltuin voor mannen, tot in de jaren 80 ook vrouwen toegelaten werden op de luchtvaartschool. ‘Er waren piloten die niet met een vrouw naast zich wilden vliegen’, herinnert Sabena’s eerste vrouwelijke piloot Anne-France Gorremans zich die eerste onwennige jaren.

Om 21.20 op Canvas

‘Vaccinatievetes’

De toenemende animositeit tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden zorgt ook binnen families, vriendengroepen, verenigingen, op de werkvloer en in relaties voor bittere verdeeldheid. Deze documentaire volgt enkele mensen die vanwege hun vaccinatiekeuze in de clinch liggen met hun omgeving.

Om 21.15 op NPO 3

Frances Lefebure en Ruth Beeckmans in 'Cupido ofzo' Beeld VTM

‘Cupido ofzo’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Cupido ofzo’ helpen Frances Lefebure en Ruth Beeckmans drie vrijgezellen met een stoornis of beperking aan een date. De 21-jarige Klaas uit Zichem heeft autisme en woont alleen. Hij is op zoek naar iemand met wie hij samen leuke dingen kan doen, maar die hem ook af en toe ruimte geeft. Met een blind date op maat geven Frances en Ruth hem een duwtje in de rug.

Om 21.45 op VTM

‘Toni Morrison - Black Matter(s)’

Toni Morrison (1931-2019) was een boegbeeld van de Afro-Amerikaanse literatuur en de eerste zwarte vrouw die de Nobelprijs voor Literatuur won. Aan de hand van haar bekendste boek, ‘Beloved’, waarin ze op indringende wijze de gruwelen van de slavernij beschrijft, onderzoekt deze documentaire in welke mate haar baanbrekende oeuvre vandaag nog nazindert in Amerika.

Om 23.20 op NPO 2

‘Draagmoeders’

In deze nieuwe humaninterestreeks volgt journaliste Annemie Struyf drie jaar lang draagmoeders én wensouders. Gevraagd of ze zelf draagmoeder zou kunnen zijn, antwoordde Struyf in dit blad: ‘Na alles wat ik heb gezien, zou ik het niemand aanraden. Het is een complex proces, dat indruist tegen je natuurlijke reflex om voor dat kindje te zorgen.’

Om 20.40 op Eén

