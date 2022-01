Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 19 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Glad ijs’

Na een meer dan geslaagde testrit op Streamz maakt de kolderieke, door een Vlaamse ensemblecast bevolkte gangsterserie ‘Glad ijs’ vanavond haar lineair debuut op VTM. Lucas Van den Eynde speelt Phil ‘Frisco’ Druyts, een ijsroomfabrikant uit de Kempen die door een stel onverlaten ontvoerd wordt. ‘De personages in ‘Glad ijs’ zijn onhandig of pathetisch, maar in de eerste plaats mooi. Als acteur is het een hoofdzonde om zo’n personage neerbuigend te benaderen.’

Om 20.55 op VTM

‘Taxi Joris’

In ‘Taxi Joris’ rijdt Joris Hessels met een taxi door het land en voert hij onderweg boeiende gesprekken met zijn passagiers, onder wie een man wiens levenspartner in de cel zit voor moord, een broer en een zus van wie de mama aan dementie lijdt, en een 26-jarige escort, Noa. ‘De wereld van luxe-escort Noa is volkomen onbekend voor me. En dan vind ik het fijn om aan dat beeld van de zelfverzekerde callgirl te krabben en iets kwetsbaars bloot te leggen.’

Om 21.20 op Canvas

‘Delphine: mijn verhaal’

In de tweede aflevering van de driedelige docureeks over het bewogen leven van de prinses formerly known as the artist Delphine Boël komt het dramatische moment aan bod waarop koning Albert haar in 2001 koudweg aan de telefoon zegt: ‘Jij bent mijn dochter niet.’ Delphine is in shock. Ze verwerkt haar emoties in haar kunst.

Om 20.40 op Eén

‘Beatriz at Dinner’

Heerlijke gifpil uit 2017 waarin de zweverige therapeute Beatriz (een verrassend truttige Salma Hayek) het tijdens een etentje aan de stok krijgt met haar natuurlijke tegenpool, de onbehouwen vastgoedmagnaat Doug Strutt (een onverbloemd trumpiaanse John Lithgow). De uitgelezen cast wordt aangevuld door Connie Britton (‘The White Lotus’), Chloë Sevigny (‘We Are Who We Are’) en Amy Landecker (‘Transparent’).

Om 0.15 op BBC 2

‘Queens’

In de jaren 90 scoorden de vier dames van de hiphopgroep Nasty Bitches een wereldhit met ‘Nasty Girl’, maar een paar decennia later is de ster van Brianna, Jill, Valeria en Naomi getaand. Tot ze beslissen om Nasty Bitches onder het stof vandaan te halen. De dramareeks ‘Queens’ volgt hoe het viertal de roem probeert terug te vinden en moet strijden tegen het seksisme in de muziekindustrie, waar vrouwen boven de 40 snel afgeschreven zijn.

Nu te zien op Disney+

Mackenzie Davis in 'Station Eleven' Beeld TMDb

‘Station Eleven’

Bij de start van deze tiendelige miniserie, een verfilming van de profetische bestseller van Emily St. John Mandel uit 2014, grijpt een variant van de varkensgriep wild om zich heen, met miljarden slachtoffers tot gevolg. Twintig jaar na de ramp houden enkele rondreizende acteurs de oude cultuur en literatuur levend op de rokende resten van de beschaving. Verwacht geen postapocalyptische gruwel à la ‘The Walking Dead’, wel een poëtisch drama over hoe mensen ondanks alle rouw en verlies proberen door te gaan.

Nu te zien op Streamz

