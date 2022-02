Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 2 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Pam & Tommy’

U en ik hebben ’m natuurlijk nooit bekeken, maar eind jaren 90 waren wereldwijd miljoenen mensen in de ban van de sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee. De nieuwe miniserie ‘Pam & Tommy’ brengt het verhaal achter de video, met de Britse actrice Lily James (‘Baby Driver’, ‘Downton Abbey’) als de ster uit ‘Baywatch’. ‘Ik heb enorm veel bewondering gekregen voor haar kracht, want ik denk niet dat ik er even goed mee had kunnen omgaan.’

Nu te zien op Disney+

‘Niets gaat over’

Op 13 maart 2022 is het tien jaar geleden dat ons land ontwaakte met het onwezenlijke nieuws dat er bij een ongeval met een Belgische bus in Sierre 28 mensen – zes volwassenen en 22 kinderen – om het leven waren gekomen. Actrice Katrien De Ruysscher en journalist Lieven Van Gils praten in deze zesdelige reeks met nabestaanden en overlevenden. Voor Van Gils was het een persoonlijke en emotionele ervaring: hij verloor bij de ramp één van zijn goede vrienden.

Om 20.40 op Eén

‘Glad ijs’

Vincent Van Sande is goed op weg om definitief uit de donkere schaduw van zijn vader Guy te treden: de 29-jarige acteur schittert momenteel als de Kempense psychopaat Frankie Dewaele in ‘Glad ijs’, en is vanaf zondag ook te zien in ‘Twee zomers’, de nieuwe topreeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten. ‘Natuurlijk heeft mijn naam me parten gespeeld. Mij vroegen ze niet voor een feelgoodfilm.’

Om 21.05 op VTM

‘Humo’s Rock Rally 1978 - 2016'

Naar aanleiding van de Week van de Belgische muziek zendt Canvas deze week enkele spraakmakende vaderlandse muziekdocumentaires uit. Vanavond staat de herhaling van ‘Humo’s Rock Rally 1978 - 2016' op het programma, een special waarin enkele alumni van de Rock Rally opgevoerd worden: Stijn Meuris (Noordkaap), Joost Zweegers (Novastar), Mauro Pawlowski (Evil Superstars), Bent Van Looy (Das Pop) en Dave Martijn (Goose).

Om 18.50 op Canvas

‘Domina’

Livia Drusilla groeide als echtgenote van Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk, uit tot één van de machtigste vrouwen in de Romeinse geschiedenis. Deze achtdelige, aan ‘Game of Thrones’ schatplichtige internationale topproductie – opgenomen in de beroemde Cinecittà Studios in Rome – duikt in de even bloedige als sensuele geschiedenis van de geslepen god mother van beruchte nakomelingen als Tiberius, Claudius, Caligula en Nero.

Om 22.05 op Canvas

Naima Joris en Swami Bami in 'Winteruur' Beeld Panenka

‘Winteruur’

Vanavond leest Naima Joris haar favoriete tekst voor bij Wim Helsen. In 2021 debuteerde de singer-songwriter met een van verstilling en schoonheid bol staande titelloze ep, een plaat waarop ze de dood van haar acht jaar jongere zus Saskia verwerkt. ‘Als ik die tekst van haar sta te zingen, denk ik weleens: wat heb ik mezelf aangedaan?’

Om 23.55 op Canvas

‘Het verhaal van Nederland’

Acteur en verteller Daan Schuurmans neemt de kijker in deze groots opgezette tiendelige docudramareeks mee langs de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis, van de ijstijd, over de vroege middeleeuwen en de zogenaamde Gouden Eeuw, tot vandaag.

Om 20.35 op NPO 1

‘Killer High: The Silent Crisis’

Je kunt het moeilijk ‘een stille crisis’ noemen als er tv-series als ‘Dopesick’ over worden gemaakt, maar de epidemie van zware pijnstillers eist in de VS dagelijks tientallen levens. En het einde is nog niet in zicht.

Om 21.05 op National Geographic

‘Bound’

Gitzwart en kinky debuut van Wachowski-zusjes Lana en Lilly (‘The Matrix’) over twee vrouwen die samenspannen om de echtgenoot van één van hen, een maffiose boekhouder, een kopje kleiner te maken. Eigenlijk de plot van ‘The Postman Always Rings Twice’, maar dan met een lesbische twist.

Om 22.25 op VTM 3

‘Joan Mitchell: Woman in Abstraction’

De abstracte werken van de Amerikaanse kunstenares Joan Mitchell (1925-2012) doen met hun gracieuze patronen en pastelkleurige tinten denken aan het werk van Claude Monet. Dat is geen toeval, want de kunstenares verhuisde op 35-jarige leeftijd naar Frankrijk om neer te strijken in de omgeving van Giverny, bij het landgoed waar Monet werkte.

Om 23.20 op NPO 2

‘The Tinder Swindler’

De ware liefde vinden op Tinder is niet makkelijk, dat hebben we toch van horen zeggen, maar je geld verliezen via de datingapp kan wel zonder problemen. In ‘The Tinder Swindler’, een documentaire van de mensen achter de true crime-hit ‘Don’t F*ck with Cats’, doen enkele slachtoffers hun verhaal.

Nu te zien op Netflix

