Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 20 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Love Life’

Anna Kendrick (‘Up in the Air’, ‘Pitch Perfect’) speelt in deze geestige HBO-dramedy de sympathieke Darby, een New Yorkse millennial met een woelig liefdesleven. De reeks toont in tien afleveringen hoe het Darby vergaat, a rato van één relatie per aflevering – met uitzondering van één bijzondere douchebag aan wie twee afleveringen zijn gewijd.

Om 22.30 op Play5

‘Buurman, wat doet u nu?’

Cath Luyten gaat in het kader van de Dag tegen Kanker op 21 oktober op bezoek bij Goedele Liekens. Met een bang hart start de seksuologe en politica opnieuw met werken, nadat ze vorig jaar haar drukbezette agenda moest leegmaken. Ze kreeg toen te horen dat ze een agressieve huidkanker had.

Om 21.35 op Eén

‘Als je ons kan horen’

Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat zo’n 300.000 mensen tijdens de Witte Mars in Brussel hun diepe verontwaardiging uitten over de zaak-Dutroux. Deze vierdelige docureeks blikt aan de hand van tonnen archiefmateriaal en interviews met enkele sleutelfiguren terug op de gebeurtenissen van toen. Lees hier ons interview met regisseur Joeri Vlekken.

Om 20.40 op Eén

‘De slimste mens ter wereld’

Afgelopen weekend werd hij met zijn club Antwerp Giants nog van het kastje naar de muur gestuurd door de Leuven Bears, maar vanavond zit basketballer Jean-Marc Mwema alweer fris en monter op de stoel bij Erik Van Looy in de derde aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’. Bekende Ajuin Bockie De Repper maakt zijn debuut als jurylid.

Om 21.35 op Play4

‘Moby Doc’

In deze eigenzinnige documentaire gooit de Amerikaanse muzikant Moby alles op tafel: zijn traumatische jeugd, zijn excessieve drank- en drugsgebruik en zijn zelfmoordpoging. De vorm is opvallend: nooit eerder zagen wij een autobiografische muziekdocu met animatiebeelden, geacteerde therapeutische sessies en re-enactments met poppen. Lees hier wat Moby zelf van de docu vindt.

Om 22.55 op NPO 2

Capitol Building in 'Four Hours at the Capitol' Beeld BBC / Amos Pictures / Jamie Roberts

‘Four Hours at the Capitol’

De laatste in een rij documentaires over de hallucinante bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 is deze film van Dan Reed, de regisseur van de Michael Jackson-docu ‘Leaving Neverland’. Hij ging praten met agenten die het gebouw moesten bewaken en met personeelsleden die binnen vastzaten, maar ook – verrassend – met Trump-aanhangers die buiten in de menigte stonden te protesteren.

Om 22.00 op BBC 2

