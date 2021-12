Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 22 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Take the Ball, Pass the Ball’

Onze liefde voor ‘the beautiful game' is na de onthutsende ‘Pano’-reportage en de racistische spreekkoren op Club Brugge flink bekoeld, maar deze documentaire willen we wél nog graag zien. ‘Take the Ball, Pass the Ball’ belicht het virtuoze spel van het beste voetbalteam aller tijden: het Barcelona onder Pep Guardiola van 2008 t.e.m. 2012.

Om 23.00 op Canvas

‘Draagmoeders: slot’

Greet (33) en Karl (37) zijn acht jaar samen wanneer Annemie Struyf hen ontmoet. Ze hebben een dochtertje van anderhalf jaar: Nova. Greet was 21 toen ze zwaargewond raakte in een verkeersongeval. Maandenlang zweefde ze tussen leven en dood, maar wonder boven wonder overleefde ze het. Helaas kreeg ze te horen dat ze nooit kinderen zou kunnen dragen. An, de zus van Karl, wilde graag helpen om hun kinderwens te vervullen. Lees hier hun verhaal.

Om 21.00 op Eén

‘Paul Newman: Behind Blue Eyes’

Vanaf het begin betovert Paul Newman (1925-2008) het bioscooppubliek met zijn azuurblauwe ogen. Zelf vindt de gereserveerde Newman het triviaal en zelfs storend dat iedereen zo met zijn uiterlijk dweept. Deze gloednieuwe Franse documentaire schetst een intiem portret van de Amerikaanse acteur, regisseur, familieman, filantroop en politiek activist.

Om 23.00 op NPO 2

‘Bake Off Vlaanderen Kerst’

Natalia, Bockie De Repper, Jennifer Heylen en Astrid Coppens strijden vanavond om de titel van Beste Kerstbakker. Eerst moeten ze een ‘kransekake’ bakken, een kerstgebak uit het Hoge Noorden. Daarna mogen ze hun kookfantasie de vrije loop laten voor een eigen kerstbaksel waarin hun goede voornemen voor 2022 min of meer gebakken zit. Jennifer bakt bijvoorbeeld een bankkaart (!) in de hoop dat ze die, net als haar 22 vorige exemplaren, niet meer kwijtspeelt in 2022.

Om 20.35 op Play4

Josefin Asplund in 'Top Dog' Beeld Streamz

‘Top Dog’

Net als bij ‘The Bridge’ draait ‘Top Dog’ – van dezelfde Scandinavische makers – rond een man en een vrouw die samen een misdaad proberen op te lossen: Najdan Maksumic, een ex-gevangene die zijn leven op orde wil krijgen, en Emily Jansson, een jonge, ambitieuze advocate. Als de CEO van een familiebedrijf verdwijnt, gaan ze op zoek naar de waarheid, maar wanneer ze op een gevaarlijke samenzwering stoten, dreigt het erg gevaarlijk te worden.

Nu te zien op Streamz

