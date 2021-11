Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 24 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Hawkeye’

Hawkeye was in het Marvel Cinematic Universe altijd een beetje het kneusje: echt meedoen met de andere Avengers mocht hij niet. Tot nu: in navolging van Wanda, Vision, Loki en The Falcon en The Winter Soldier krijgt de ondergewaardeerde superboogschutter eindelijk zijn eigen, uit zes episodes samengestelde miniserie. We zien hoe Hawkeye (Jeremy Renner) in New York Kate Bishop onder zijn hoede neemt, een 22-jarige bad ass-heldin die net als hij uiterst bedreven is in de kunst van het boogschieten. En verder mag u zich gereedhouden voor hilarische gastrollen van de zingende en dansende Thor, Cap, en Iron Man!

Nu op Disney+

‘Stronger’

Jake Gyllenhaal speelt Jeff Bauman, een doodgewone inwoner van Boston die beide benen verloor tijdens de aanslag op de marathon in 2013. Bijna onvermijdelijk vervalt de film in typisch Amerikaanse heldenverering, maar meeslepend is hij wel, dankzij de oersterke hoofdrol van Gyllenhaal.

Om 20.35 uur op VTM 4

‘De blik van Aznavour’

Wat weinigen weten, is dat Charles Aznavour naast een begaafd zanger, componist en acteur ook een verwoed filmer was. Vanaf de dag waarop Edith Piaf hem in 1948 een 16mm-camera schonk, legt hij zijn amoureuze avonturen, zijn vele reizen en zijn leven achter de coulissen op pellicule vast. Een paar maanden voor zijn dood bekijkt Aznavour het nooit eerder vertoonde materiaal met vriend en filmmaker Marc di Domenico, die er in 2019 een filmische autobiografie van besluit te maken. Het resultaat is dit kleurrijke en speelse portret van de ‘Frank Sinatra van Frankrijk’.

Om 22.55 uur op NPO2

DE BLIK VAN CHARLES AZNAVOUR Beeld rv

‘Champions League’

Overwinteren in Europa, kent u die uitdrukking? Club Brugge is er in ieder geval dichtbij: vanavond gelijkspelen of nog eens winnen van RB Leipzig en ze zijn zeker van Europees voetbal na nieuwjaar.

Om 20.35 uur op VTM2

‘Bruised’

Catwoman, Storm, Bondmeisje. Halle Berry (55) voegt nóg een memorabele rol toe aan haar conto, met de Netflix-film ‘Bruised’: Jackie Justice, een uitgebrande MMA-vechter die zich een weg terug naar de top bokst. Op zoek naar een geknipte regisseur voor haar passieproject kwam Berry gewoon bij zichzelf uit.

Nu op Netflix

