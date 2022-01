Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 26 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Acteur Daniel Day-Lewis: De erfgenaam’

Daniel Day-Lewis won al drie keer de Oscar voor Beste Acteur: een record. Elke rol die hij speelt, bereidt hij met religieuze precisie voor. Tijdens de opnames van ‘Lincoln’ liet hij zich aanspreken als ‘Mister president’ en ondertekende hij sms’en met ‘Abe’. Een belangrijke drijvende kracht in de carrière van Day-Lewis, zo blijkt uit deze Franse documentaire, is zijn vader, de dichter Cecil Day-Lewis.

Om 22.50 op NPO 2

‘Behind the Mask’

‘Ik zen kapot jong’, klonk het vrijdag helemaal buiten adem toen het masker van Radijsje opgelicht werd. Niemand minder dan Erik Van Looy openbaarde zich als de rood aangelopen dansende knol. ‘Ik heb vooraf twee dingen tegen de productie gezegd. Eén: ik wil een pak met voldoende ruimte, zodat ik de tekst aan de binnenkant kan plakken. En twee: ik wil een sexy pak.’

Om 20.35 op VTM

‘Pano’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen onderzoekt ‘Pano’ de bikkelharde concurrentie in de kippenkwekerij en de gevolgen daarvan voor kip en producent. Kippenvlees is populairder dan ooit. Het is een gezond alternatief voor rood vlees en (bijna) altijd te vinden aan bodemprijzen in de supermarkt. Maar om aan die vraag te voldoen zijn ‘klassieke’ kippenboeren verwikkeld in een ‘race to the bottom’. Want op vlak van dierenleed is kip een afschuwelijk alternatief voor rood vlees.

Om 21.35 op Eén

‘Panic Room’

De vergeten film uit het oeuvre van David Fincher, geprangd tussen grotere projecten als ‘Fight Club’ en ‘Benjamin Button’. Een amusante thriller met Jodie Foster als alleenstaande moeder die samen met haar dochter (een jonge Kristen Stewart) moet schuilen in haar panic room wanneer er wordt ingebroken.

Om 22.25 op VTM 3

Marvel's Hit-Monkey Beeld TMDb

‘Marvel’s Hit-Monkey’

Marvel wisselt prestigieuze reeksen (‘WandaVision’! ‘Hawkeye’! ‘Loki’!) af met experimentele animatie waarin minder bekende superhelden en verhaallijnen uit de comics een kans krijgen. ‘What If...?’ en ‘M.O.D.O.K.’ verschenen vorig jaar, nu is het de beurt aan ‘Hit-Monkey’. Een Japanse makaak wreekt de afslachting van zijn troep door de onderwereld van Tokio met machinegeweren te bestormen: ‘Kill Bill’ met een aap, als het ware.

Nu te zien op Disney+

Meer kijktips? Check humo.be/gids