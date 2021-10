Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 27 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Als je ons kan horen’

Na het zien van de eerste aflevering van ‘Als je ons kan horen’ vóélden we elk restje chauvinisme ons lichaam via de poriën verlaten. Ook de tweede aflevering van de docureeks over de zaak-Dutroux belooft een test voor ons incasseringsvermogen te worden. Daarin wordt teruggeblikt op de verbijstering en woede die heerste bij de bevolking nadat de lichamen van Julie en Melissa, en An en Eefje werden teruggevonden.

Om 20.40 op Eén

‘Het hoogste bod’

Veilinghuizen: het is een wereld die fascineert, maar die weinigen echt kennen. In het nieuwe ‘Het hoogste bod’ geven veilingmeesters van twaalf uiteenlopende Vlaamse veilinghuizen een exclusieve inkijk in hun wereld. Eén van hen is Rob Michiels (35), eigenaar van het naar hem genoemde Brugse huis dat gespecialiseerd is in Chinees porselein.

Om 21.45 op Eén

‘Wildlife’

Paul Dano’s regiedebuut uit 2018 is een door merg en been gaand, in 1960 spelend drama over een 14-jarige jongen die het huwelijk van zijn ouders voor zijn ogen ziet desintegreren. Carey Mulligan was zelden beter als de huisvrouw die haar man (Jake Gyllenhaal) van haar ziet wegdrijven.

Om 0.15 op BBC 2

‘Shadowlands’

Oxford, jaren 50. Schrijver, geleerde en theoloog C.S. ‘Jack’ Lewis (Anthony Hopkins) is een alleenstaande heer op leeftijd die doceert over middeleeuwse dichtkunst. Zijn elitaire, overzichtelijke leventje wordt op zijn kop gezet wanneer de Amerikaanse dichteres Joy Gresham, die een groot bewonderaar van hem is, hem in Oxford komt opzoeken. Regisseur Richard Attenborough kiest in deze waargebeurde vertelling over een moeizame liefde voor intellect en soberheid en houdt de typische Hollywood-trucs op waardige afstand.

Om 20.35 op VTM 4

Wim Opbrouck, Regula Ysewijn en Herman Van Dender in 'Bake Off Vlaanderen' Beeld SBS

‘Bake Off Vlaanderen’

De bakwedstrijd is aan z’n vijfde seizoen toe en dus mocht het dit jaar allemaal wat meer zijn. Presentator Wim Opbrouck, foodhistorica Regula Ysewijn en hofleverancier Herman Van Dender zeggen vaarwel aan de legendarische ‘Bake Off’-tent en nemen vanavond, samen met een vers blik baktalenten, hun intrek in het statige Rubenskasteel in Elewijt.

Om 20.35 op Play4

