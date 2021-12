Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 29 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Book of Boba Fett’

Goed nieuws voor de fans van Boba Fett: nadat hij zijn intrede had gemaakt in ‘The Empire Strikes Back’ en nadien ook opdook in ‘Return of the Jedi’, ‘Attack of the Clones’ (zij het als 10-jarige jongen) én in het tweede seizoen van ‘The Mandalorian’, krijgt de premiejager uit het ‘Star Wars’-universum vanaf vandaag ook zijn eigen zevendelige spin-offreeks op Disney +.

Nu te zien op Disney+

‘Crime Scene: The Times Square Killer’

Jaargang twee van de ‘true crime’-reeks ‘Crime Scene’ – het eerste seizoen heette ‘The Vanishing at the Cecil Hotel’ – keert terug naar het New York van de late jaren 70 en het Times Square van toen: een verzamelplaats voor prostituees, drugsdealers en criminelen waar de politie nauwelijks durfde te komen. De ideale uitvalsbasis dus voor iemand als Richard Cottingham, een seriemoordenaar die het gemunt had op sekswerkers.

Nu te zien op Netflix

Colson Whitehead in 'VPRO Wintergasten' Beeld VPRO

‘Wintergasten: Colson Whitehead’

Colson Whitehead is de eerste schrijver die de Pulitzerprijs won voor twee opeenvolgende boeken. In 2017 voor ‘The Underground Railroad’ – over een jonge vrouw op de vlucht voor de slavernij – en in 2020 voor ‘The Nickel Boys’, een roman over twee tieners op een tuchtschool in Florida in het tijdperk van de Jim Crow-rassenwetten in het Zuiden van Amerika. Dit jaar verscheen ‘Harlem Shuffle’, een literaire misdaadroman die zich afspeelt in Whiteheads geboortestad New York. Herlees hier ons interview met de Amerikaanse auteur.

Om 22.10 op NPO 2

‘Undercover’

Drama, reuring en ophef zondagavond op Twitter, want er liep iets faliekant mis met de aflevering van ‘Undercover’ op Eén. VRT had een foute versie uitgezonden, waarin de Turkse zinnen gedubd werden in plaats van ondertiteld. Om de verbolgen kijkers tegemoet te komen, herhaalt Eén vanavond de aflevering, mét ondertitels in plaats van de storende voice-over.

Om 22.35 op Eén

‘On Her Majesty’s Secret Service’

De enige Bondfilm met George Lazenby werd destijds niet goed onthaald, maar wordt nu terecht erkend als één van de betere uit de reeks. Superschurk Blofeld broedt op boze plannen vanuit zijn schuilplaats hoog op een Zwitserse berg, Bond trekt zijn ski’s aan om hem te stoppen.

Om 20.35 op VTM 4

Anxious People Beeld TMDb

‘Anxious People’

Er komen uit Zweden niet enkel donkere misdaaddrama’s vol gekwelde en nors kijkende rechercheurs, zo bewijst deze gloednieuwe absurde komische reeks nog maar eens. ‘Anxious People’ – naar de bestseller van Frederick Backman, ook bekend van ‘Een man die Ove heet’ – gaat over een bankovervaller die acht mensen gijzelt, onder hen een makelaar, een zwangere vrouw, een depressieve miljonair, twee IKEA-verslaafden en een man in een konijnenpak.

Nu te zien op Netflix

