Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 29 september)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De geknipte gast’

Vanavond neemt Herman Brusselmans plaats in de kappersstoel van Özcan Akyol. Die interviewt zijn gasten doorgaans al knippend, maar iets zegt ons dat hij de schaar dit keer achterwege laat. Naar aanleiding van Brusselmans’ laatste boek, ‘Geschiedenis van de moderne literatuur’, zetten we in Het Grote Afzeikalfabet zijn geestigste sneren aan het adres van collega-schrijvers op een rijtje. Wat dacht u van ‘480 bladzijden ondoordringbare bagger’ over Jeroen Olyslaegers’ ‘Wildevrouw’?

Om 21.10 op NPO 2

‘#Investigation: Le milieu du terrain’

Drie jaar na operatie ‘Propere Handen’ – het grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal – werpt de RTBF in deze gevreesde reportage een licht op de duistere praktijken van makelaars, clubleiders en scheidsrechters. Centraal in het speurwerk van journalisten Thierry Luthers en Patrick Remacle: Mehdi en Mogi Bayat.

Om 20.20 op La Une

‘Pano: Identiteit gehuurd’

Kun je als persoon zonder papieren een identiteit huren en daarmee legaal een job vinden? Het antwoord blijkt zonder meer: ja. ‘Pano’ gaat undercover en legt een clandestiene markt bloot waar mensen zonder papieren zich uit de naad werken en worden uitgebuit in ruil voor een bestaan in de schaduw, zonder rechten, zekerheid of toekomst.

Om 21.25 op Eén

‘De Dick Maas methode’

Met hoge budgetten en naar Europese maatstaven indrukwekkende stunts en special effects tilde vakman Dick Maas (‘De lift’, ‘Flodder’) in de jaren 80 en 90 de Nederlandse film naar een ander niveau. Deze docu biedt een vermakelijk overzicht van de onstuimige carrière van één van Nederlands succesvolste regisseurs.

Om 23.10 op NPO 2

‘Madame Bovary’

Normandië, midden 19de eeuw. Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwt de welgestelde plattelandsdokter Charles Bovary met de jonge levenslustige Emma (Isabelle Huppert). Een droomhuwelijk, it ain’t. Somptueuze bewerking door Claude Chabrol van Gustave Flauberts roman die in 1856 een schokgolf door het kneuterige Frankrijk joeg.

Om 20.55 op Arte

Simon J. Berger in 'Exit' Beeld VRT

‘Exit’ (seizoen 2)

Het eerste seizoen van deze lichtjes subversieve Noorse serie over vier mannen – zeg maar zwijnen – die geld met slóten verdienen in de wereld van de haute finance groeide wereldwijd uit tot een regelrechte hit. Het tweede seizoen draait rond handel met voorkennis, en zou nóg meer seks, drugs en minachting voor de gewone mens bevatten.

Om 22.25 op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids