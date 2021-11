Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 3 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Sabena’

Deze nieuwe vijfdelige documentairereeks over de even roemrijke als turbulente geschiedenis van onze nationale luchtvaartmaatschappij staat niet alleen stil bij de grootse momenten, maar heeft ook oog voor de kleine verhalen en de verzwegen schandalen. De stem van acteur en amateurpiloot Lucas Van den Eynde brengt het verhaal van Sabena tot leven.

Om 21.35 op Canvas

‘Monobloc - Hoe een plastic stoel de wereld veroverde’

U kent ‘m vast wel: de witte plastic tuinstoel waarin menig zatte nonkel al eens zachtjes wegzakte. Welnu, de Monobloc – zoals het ding heet – is het bestverkochte meubel aller tijden. Er zijn er wereldwijd een miljard van in omloop. Van de sloppenwijken van Brazilië, over de miljoenensteden van India, tot de velden en savannes van Oeganda: hoe heeft deze lelijke stoel de wereld veroverd en waarom?

Om 23.10 op NPO 2

‘UEFA Champions League: Manchester City - Club Brugge’

Twee weken geleden moest Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion ootmoedig toegeven dat Manchester City een maatje of vijf te groot was: het werd maar liefst 1-5. Stappen de Bruggelingen in de terugwedstrijd vanavond met knikkende knieën het veld op, of zijn ze toch uit op eerherstel?

Om 20.35 op VTM 2

‘Internal Affairs’

De eerste Amerikaanse film van de Britse regisseur Mike Figgis is een stijlvolle neonoir met Richard Gere als corrupte flik en Andy Garcia als de onkreukbare inspecteur Interne Zaken die hem probeert te klissen. De casting van ideale schoonzoon Gere als smeerlap was destijds niet evident, maar bleek een schitterende zet.

Om 20.35 op VTM 4

Lynn Van Royen in 'The Window' Beeld Streamz

‘The Window’

Een serie over voetbal zonder dat er een wedstrijd te zien is: dat is ‘The Window’, een nieuwe Engelstalige reeks die een blik werpt achter de schermen van de internationale voetbalwereld. Onze eigen Lynn Van Royen speelt een journaliste die gaandeweg betrokken raakt bij de machtsspelletjes aan de top van het voetbal. Naast Van Royen zijn ook Louis Talpe, Jenne Decleir, Barbara Sarafian, Violet Braeckman en Ella Leyers te zien in een bijrol.

Nu te zien op Streamz

Meer kijktips? Check humo.be/gids