Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 6 oktober)

‘Let’s Talk About Sex: IJsland’

IJsland is al twaalf jaar op rij het meest gendergelijke land ter wereld. IJslanders zijn het gewoon om traditionele genderrollen helemaal om te gooien in hun dagelijkse leven. Voor Lieve Blancquaert gaat er een nieuwe wereld open. Eentje waar vrouwelijke priesters preken, mannen in de breiclub zitten, vrouwen topless mogen zwemmen en mannen thuisblijven voor de kinderen.

Om 20.40 op Eén

‘Marina Abramovic - Homecoming’

Marina Abramovic (°1946) is één van de invloedrijkste figuren in de hedendaagse kunst. Haar baanbrekende performances verkennen de grenzen van het lichaam én de geest. Zo kerfde ze een pentagram in haar buik en sloeg ze zichzelf tot bloedens toe met een zweep. In dit portret blikt de ‘grootmoeder van de perfomancekunst’ terug op haar rijkgevulde carrière.

Om 23.10 op NPO 2

UEFA Nations League: Italië - Spanje

In het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan wordt vanavond de eerste halve finale van de Nations League gespeeld. Kersvers Europees kampioen Italië neemt het daarin op tegen Spanje. Morgen geven de Rode Duivels in de andere halve finale Frankrijk partij. De winnaars van beide duels treffen elkaar zondag in de finale.

Om 20.25 op VTM 2

Selma

David Oyelowo speelt de rol van zijn leven als Martin Luther King, toen die in 1965 protestmarsen organiseerde van Selma naar Montgomery (Alabama) om gelijk stemrecht voor zwarten af te dwingen. ‘Dit is veel méér dan een fraai historisch epos; dit is een film die brandt van urgentie, een film die gloeit van bezieling, een film die lééft’, aldus onze filmman in zijn recensie.

Om 0.15 op BBC 2

Zyra Gorecki in 'La Brea' Beeld Streamz

‘La Brea’

La Brea – Spaans voor teer – is een plek in hartje Los Angeles waar verraderlijke teerputten al sinds het stenen tijdperk nietsvermoedende zoogdieren en insecten verzwelgen. In deze nieuwe dramaserie – aangekondigd als ‘The Walking Dead’ meets ‘Jurassic Park’ – veranderen de teerputten plotseling in een gigantisch zinkgat. De mensen die worden opgeslokt, komen niet om het leven maar ontwaken in de prehistorie. Dolletjes!

Nu te zien op Streamz

