Dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 9 februari)

‘Het vuur van Al Pacino’

Al Pacino wist al vroeg dat acteren zijn roeping was. Dankzij de beroemde acteercoach Lee Strasberg maakt hij kennis met de kunst van het ‘methodacting’, een ac­teer­stijl ge­ba­seerd op de op­vat­tin­gen van de Rus­si­sche re­gis­seur Konstantin Stanislavski (1863-1938), waar­bij de spe­ler zijn rol in­vult van­uit zijn ei­gen er­va­rin­gen en ach­ter­grond. Pacino’s grote doorbraak komt er in 1972, als Michael Corleone in ‘The Godfather’.

Om 22.20 op NPO 2

‘Pano: De zaak-Carlo’

Hoe worden kwetsbare verdachten het beste verhoord? Wat is het doel: de waarheid aan het licht brengen of een bekentenis krijgen? En wat is een afgedwongen bekentenis waard? ‘Pano’ bijt zich vast in de zaak-Carlo, over een jongeman met een beperking die zonder advocaat erbij door de politie ondervraagd wordt in verband met de moord op Ihsan C. in 2009. Op basis van Carlo’s ‘bekentenissen’ brengt men in totaal vier verdachten voor de rechtbank.

Om 21.15 op Eén

‘De Bachelor’

In het tweede seizoen van ‘De Bachelor’ wagen vijftien vrouwen hun kans om het hart van Fabrizio Tzinaridis te veroveren. De kleurplaat uit ‘Temptation Island’ gaat in het idyllische Griekenland op zoek naar de Ware Liefde. Presentatrice Goedele Liekens: ‘De speeltijd is voorbij; op z’n 29ste heeft hij behoefte aan iets anders. Wat hij wil, is de vrouw die de moeder van zijn kinderen wordt.’

Om 20.35 op Play4

Natja Brunckhorst in 'Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' Beeld iMDb

‘Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’

De onvolprezen cultuurzender ARTE pakt vanavond uit met een ‘soirée Christiane F.’ Na Uli Edels cultfilm ‘Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ – één van de beste, onvergetelijkste en zielroerendste grootstadsdrama’s ooit gemaakt – volgen nog twee documentaires over de impact van de iconische drugsprent die Duitsland in 1981 op zijn grondvesten deed daveren. Om het in de woorden van onze huisrecensent te zeggen: ‘Vergeleken met de stikdonkere trip die ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’ is, lijken ‘Trainspotting’, ‘Requiem for a Dream’ en ‘Beautiful Boy’ wel op vederlichte komedietjes.’

Om 20.55 op ARTE

‘Ordinary Joe’

Wat als je jaren geleden andere keuzes had gemaakt, hoe zou je leven er dan vandaag uitzien? Het is een gedachte die aan de basis ligt van ‘Ordinary Joe’, een Amerikaanse dramareeks waarin ene Joe (James Wolk) drie verschillende levens leidt: in het blauwe luik is hij net als zijn vader een politieagent geworden, in het oranje deel heeft hij zijn hart gevolgd en een bestaan als muzikant opgebouwd, en in het groene werkt hij als verpleger en is hij getrouwd met zijn liefje uit de middelbare school.

Nu te zien op Streamz

