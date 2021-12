Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 11 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alleen Elvis blijft bestaan: Stephen Fry’

Met een jaartje vertraging wegens u-weet-wel-wat is het er dan toch van gekomen: de Heiland is in hoogsteigen persoon in een hogesnelheidstrein gestapt om Zich te Brussel met Thomas Vanderveken te onderhouden over een handvol door Hemzelf gekozen televisiefragmenten. Het had nochtans geen haar gescheeld of schrijver, acteur, presentator en beschermd Brits monument Stephen Fry had opnieuw noodgedwongen zijn kat gestuurd naar ‘Alleen Elvis blijft bestaan’.

Om 22.10 uur op Canvas

‘War for the Planet of the Apes’

Sluitstuk van de trilogie, waarin apenleider Caesar (Andy Serkis) oog in oog komt met een meedogenloze kolonel (Woody Harrelson). Een mooi voorbeeld van een intelligente blockbuster, die zijn tijd neemt om een fatsoenlijk verhaal te vertellen, met boeiende personages én spectaculaire effecten.

Om 20.25 uur op VTM2

Planet of the Apes 2017 Beeld rv

‘Taiwan en de hete adem van China’

Nadat China eind oktober gevechtsvliegtuigen over Taiwan liet vliegen, liepen de spanningen tussen de grootmacht en het eiland hoog op. Deze docu legt uit wat de gevolgen van een conflict kunnen zijn.

Om 20.10 uur op Canvas

‘Downton Abbey’

Na de populaire serie kwam de film waarin de sirs en de miladies én het bijbehorende voetvolk van Downton Abbey het bezoek van niemand minder dan het koninklijk paar! Niet alleen mag u een eindeloze reeks helikoptershots van het roemruchte kasteel verwachten, maar ook een portie kletterende actie (iemand slaat uit onvrede met de gang van zaken de pomp van de warmwaterketel stuk! Grote goden!) én een reeks merkwaardige parallelmontages waarbij beelden van het koninklijk bezoek worden afgewisseld met taferelen uit een clandestiene homobar waar mannen met elkaar de charleston staan te dansen.

Om 21.30 uur op Eén

‘Superbad’

Stonerkomedie die de carrière van Jonah Hill en Emma Stone lanceerde. Twee pubers (Hill en Michael Cera) proberen drank te scoren om zich populair te maken op een feestje en worden zowaar een beetje meer volwassen tegen het einde. Ondanks het hoge testosterongehalte een geestige film met het hart op de juiste plaats.

Om 22.35 uur op VTM3

Meer kijktips? Check humo.be/gids