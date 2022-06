Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 11 juni)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘First Kill’

Verhalen over vampiers hebben altijd al een seksuele ondertoon gehad, maar in ‘First Kill’ komt voor een keer ook de vrouwenliefde aan bod. De introverte tienervampier Juliette vindt troost en liefde bij Calliope. Er is slechts één probleem: Calliope komt uit een geslacht van mensen die op vampiers jagen en haar familie denkt dat de jongedame klaar is om haar eerste slachtoffer te maken.

Nu op Netflix

‘UEFA Nations League: Wales - België’

Kun je ook te veel internationaal voetbal hebben? Hoe dan ook, de Duivels zijn vanavond in Cardiff om de Welshmen te laten zien hoe je dat eigenlijk doet: voetballen.

Om 20.25 uur op VTM

‘Greenland’

Terwijl een allesverwoestende komeet op de aardbol afstevent, verneemt Gerard Butler via een presidentiële sms dat hij en zijn gezinnetje tot de uitverkorenen behoren die naar een ondergrondse bunker op een supergeheime locatie zullen worden overgebracht. Gerard die zich zigzaggend met de auto langs de explosies moet manoeuvreren: fun!

Om 20.35 uur op Play4

greenland Beeld Humo

‘Magic Mike’

Onverwachte hit van Steven Soderbergh, met Channing Tatum als stripper met ambities. Matthew McConaughey heeft een geweldige bijrol als mc van de nachtclub waar Tatum werkt. Geslaagde mix van drama, humor en de benijdenswaardige sixpacks van de heren op het podium.

Om 20.35 uur op VTM2

‘Vranckx: Vermist inheemse vrouwen’

In de Amerikaanse staat South-Dakota verdwijnen twee keer zoveel inheemse vrouwen als alle andere vrouwen samen. De families tasten in het duister en door onduidelijke regelgeving bij de politie raken veel zaken niet opgelost. Daarom nemen inheemse vrouwen nu zelf het heft in handen.

Om 20.10 uur op Canvas

‘Bridget Jones's Diary’

De ultieme chickflick, met Renée Zellweger als gefrustreerde single dertiger die een affaire begint met haar hufterige baas (Hugh Grant), maar zich ook aangetrokken voelt tot saaie advocaat Colin Firth. Geestige, moderne versie van Jane Austens ‘Pride and Prejudice’. Het gevecht op het einde is hilarisch.

Om 22.30 uur op VTM3

