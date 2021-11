Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 13 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘A Man Named Scott’

In 2008 maakte de jonge rapper Scott Mescudi indruk met zijn eerste mixtape ‘A Kid Named Cudi’, anno 2021 blikt de 37-jarige wereldster al terug op zijn carrière met deze Amazon-documentaire. ‘Het is niet gemakkelijk dat ik steeds Cudi in plaats van Scott moet zijn,’ bekent hij in dit – althans volgens de promoberichten – openhartige portret. Talking heads van dienst: Pharrell, Willow en Jaden Smith, superfan Timothée Chalamet en mentor Kanye West.

Nu op Amazon Prime Video

Voetbal: België – Estland

Na de mislukte pogingen op het EK en in de Nations League rest deze generatie Rode Duivels nog één kans op een prijs: het wereldkampioenschap in Qatar. Bondscoach Roberto Martínez en zijn jongens sluiten 2021 af met interlands tegen Estland en Wales. De Esten moeten vanavond al voor de bijl. Humo blikt vooruit met ex-Rode Duivel Steven Defour, voormalig assistent-bondscoach Eddy Snelders en ‘Extra Time’-analist Arnar Vidarsson.

Om 20.20 op VTM (aftrap om 20.45)

'Enemy of the State' Beeld 3 Brothers Film

‘Enemy of the State’

Advocaat Will Smith komt zonder het te weten in het bezit van beelden van een politiek gemotiveerde moord en moet op de vlucht slaan. Flitsende thriller van Tony Scott, die achteraf bekeken iets profetisch heeft, gezien de manier waarop de surveillancemaatschappij van tegenwoordig wordt voorspeld.

Om 22.35 op VTM 2

‘I, Tonya’

Margot Robbie speelt de beruchte schaatster Tonya Harding, die in 1994 betrokken was bij een plan om de knieën van een rivale te breken. Regisseur Craig Gillespie maakt van Hardings levensverhaal een zwartkomische farce, waardoor hij soms gevaarlijk dicht in de buurt van de uitlachcinema komt. De prima acteurs weten dit echter net te vermijden.

Om 21.55 op NPO 3

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Deze week te gast bij Thomas Vanderveken om twaalf beeldfragmenten te delen die haar geraakt hebben: Yasmine Kherbache, de activiste en advocate die vervolgens politica (SP.A) werd en nu rechter is aan het Grondwettelijk Hof.

Om 22.10 op Canvas

‘Hij komt, hij komt ... intrede van de Sint’

Hoor wie komt daar met zijn Euro 1-stoomboot de lage-emissiezone in Antwerpen binnengevaren? Jáá, Sinterklaas is weer in het land! Zijn intrede en speech zijn traditiegetrouw ook dit jaar te volgen op tv.

Om 13.30 op Eén

