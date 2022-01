Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 15 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vranckx: het laatste verslag’

In de drugsoorlogen in Mexico wordt niets of niemand ontzien: dealers, agenten, burgers, ze kunnen allemaal neergekogeld worden. Deze docu volgt journalisten die op gevaar van eigen leven de strijd volgen.

Om 20.10 op Canvas

‘Murder on the Orient Express’

De titel verklapt het al: Hercule Poirot speelt geen UNO aan boord van de Orient Express, want hij heeft een moord op te lossen. Hij zoekt uit wie van zijn twaalf medepassagiers de dader is.

Om 20.25 op VTM 2

‘The Theory of Everything’

Biografisch drama over de beroemde, aan ALS lijdende en intussen al bijna vier jaar overleden astrofysicus Stephen Hawking. Eddie Redmayne won voor zijn rol als Hawking een Oscar voor Beste Acteur.

Om 21.25 op Eén

‘The Chronicles of Riddick’

Over de sequels zwijgen we, maar dit eerste deel van de Riddick-serie was een vindingrijke, spannende thriller. De crew van een gestrand ruimteschip wordt belaagd door alien-vampieren en dat levert het soort amusante B-film op waarvoor een zaterdagavond is gemaakt.

Om 22.45 op VTM 3

‘Splntr!’

Splinter Chabot is terug met zijn talkshow waarin hij elke week jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten verwelkomt uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media.

Om 22.10 op NPO 3

‘The House’

Griezelen in stop-motion: ‘The House’ op Netflix brengt horror à la ‘The Nightmare Before Christmas’ van Tim Burton. De drie griezelige verhalen over een behekst huis komen telkens uit de toverhoed van andere regisseurs, onder wie het Gentse animatieduo Emma De Swaef en Marc James Roels. De trailer is alvast verontrustend en van de pot gerukt, met pratende muizen, dansende kakkerlakken, pijprokende katten en een boscabine die recht uit ‘Twin Peaks’ lijkt geplukt.

Nu op Netflix

