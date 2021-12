Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 18 december)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Afghanistan: geen land voor vrouwen?’

Geen internationale of ‘Nomade’-reportage deze week in ‘Vranckx’. ’s Lands bekendste oorlogsreporter maakte zélf deze een lange reportage over de situatie van vrouwen in het Afghanistan na de machtsovername door de taliban.

Om 20.10 op Canvas

‘Green Book’

Viggo Mortensen speelt Tony, een buitenwipper die aan de slag gaat als chauffeur voor Don Shirley (Mahershala Ali), een Afro-Amerikaanse pianist. Meerkeuzevraag: zal Tony vóór het einde van de film zijn eigen racisme betreuren of niet?

Om 21.30 op Eén

‘Adriaan van Dis, een wanhopig optimist’

Afgelopen donderdag werd schrijver, wereldreiziger en tv-presentator Adriaan van Dis 75. Samen met tv-maker Coen Verbraak bezoekt hij in deze documentaire mensen en plaatsen die zijn leven hebben bepaald.

Om 20.20 op NPO 2

‘Gomorra’ (seizoen 5)

Na twee jaar wachten wordt uw - en ons - geduld eindelijk beloond: het vijfde en laatste seizoen van ‘Gomorra’ is er! Wat begon als een realistische, op de bestseller van Roberto Saviano gebaseerde fictiereeks over de Napolitaanse maffia, groeide uit tot een shakespeareaans drama met een red wedding in praktisch elke aflevering. En, verrassend: Ciro Di Marzio è vivo!

Nu op Streamz

‘Wind River’

Misdaaddrama waarin Elizabeth Olsen een FBI-agente speelt die de moord op een Native American onderzoekt met behulp van een jager (Jeremy Renner). De plottwists zijn niet allemaal even geloofwaardig, maar verrassen wel. De winterige, kille sfeer zit er goed in.

Om 20.25 op NPO 3

