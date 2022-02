Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 19 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Logan Lucky’

Na een ultrakort ‘pensioen’ keerde Steven Soderbergh terug naar de filmwereld met deze komische heist movie, die zich laat omschrijven als ‘‘Ocean’s Eleven’ met rednecks’. Channing Tatum en Adam Driver spelen twee broers die een autoracebaan willen overvallen, wat uiteraard niet volgens plan verloopt.

Om 20.25 uur op VTM 3

‘Replay’

Jeff en Pieterjan, u kunt ze kennen van het YouTube-kanaal Supercontent waar ze Lize Feryn een derriedouche gaven, vrienden werden met K3 en Ben Weyts zijn collega Kristof Calvo lieten afschieten, duiken het archief van Play in om terug te komen met grappige en memorabele fragmenten.

Om 22.15 uur op Play4

‘Godfather of Harlem’

Forest Whitaker speelt in deze reeks, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, de maffiabaas Bumpy Johnson, die begin jaren 60 na tien jaar gevangenis vrijkomt en terugkeert naar de wijk in New York waar hij vroeger de scepter zwaaide. ‘Godfather of Harlem’ werd in de VS erg enthousiast onthaald, als een meeslepende combinatie van misdaadreeks en historisch drama over New York anno 1960, en kreeg ook van Humo een lovende recensie.

Om 20.35 uur op VTM4

Godfather of Harlem - The Fruit Stand Riot - caption: Forest Whitaker (Ellsworth 'Bumpy' Johnson) Beeld iMDb

‘American Made’

Piloot Barry Seal (Tom Cruise) werd naar eigen zeggen in de jaren 80 gerekruteerd door de CIA om drugs te smokkelen met zijn vliegtuig. Een verhaal dat sterk betwist wordt, maar wel een entertainende film oplevert. Het gebrek aan diepgang wordt goedgemaakt door de schwung en het tempo.

Om 21.25 uur op Eén

‘Vranckx: in de schaduw van de Spelen’

Zo’n 1,5 miljoen Oeigoerse moslims zitten vast in detentiecentra in Xinjiang in het noordwesten van China. Vanuit de regio komen getuigenissen van dwangarbeid en mishandeling. En terwijl China met de Olympische Winterspelen in de schijnwerpers staat, groeit ook het internationale protest.

Om 20.10 uur op Canvas

‘(500) days of Summer’

Spitsvondige romantische komedie, waarin Joseph Gordon-Levitt terugblikt op zijn relatie met Zooey Deschanel. Intussen kwam er al wat kritiek op het vrouwbeeld van de film (googel Manic Pixie Dream Girl maar eens), maar de humor en spielerei werken nog steeds. Een dansscène met tekenfilmvogeltje? Ach, waarom niet?

Om 23.35 uur op VTM

