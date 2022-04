Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 2 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Kuessipan’

Het leven van de Inuit in Canada is nu niet bepaald dagelijkse filmkost, wat dit fictiedebuut van Myriam Verreault al meteen een unieke insteek geeft. De titel betekent ‘jouw beurt’ in de lokale taal, en dat is ook de boodschap van de regisseur aan de Inuit: het is hun beurt om uit de schaduw te treden en hun verhaal te vertellen. De film gaat over twee vriendinnen, Mikuan en Shaniss. Terwijl Shaniss (te) vroeg moeder wordt en vastzit in een relatie met een vriend die haar mishandelt, begint Mikuan een relatie met een blanke jongen en droomt ze van een carrière als schrijfster. Hoewel thema’s als racisme en de marginalisering van een hele bevolkingsgroep verweven zitten in het verhaal, zorgt Verreault er steeds voor dat haar film niet verandert in een pamflet. Ze vertelt een menselijk verhaal over authentieke personages wier levens uit elkaar groeien. Ontroerend, raak geobserveerd en prachtig geacteerd.

Om 22.15 op Canvas

Tom Cruise riskeert lijf en leden ter vermaak van de massa, deel elvendertig. De plot is minder relevant dan de stunts, en die zijn om duimen en vingers af te likken, inclusief een achtervolging door het centrum van Parijs en een (échte) parachutesprong van 7 kilometer hoogte.

Om 20.25 op VTM 2

‘Vlaanderen vakantieland’

Als uw televisieavond ook wat dichter bij huis mag: vanavond start het nieuwe seizoen van ‘Vlaanderen vakantieland’. Nieuwkomers Pien Lefranc en Jelle Mels zullen samen met oude bekenden Laura Govaerts, Maureen Vanherberghen en Soe Nsuki Vlamingen door hun eigen streek gidsen. Vanavond bewijzen Stephanie Planckaert en Magali Van Houtte dat er ook wel iets te beleven valt in West-Vlaanderen. Zoals kaas maken.

Om 18.40 op Eén

‘The Rock’

Wij sluiten ons graag aan bij de overtuiging dat Michael Bay de antichrist van de cinema is, maar voor ‘The Rock’ maken we een uitzondering. Typisch testosteron-geladen actiefilm uit de jaren 90, waarin Nicolas Cage en Sean Connery een gijzeling op Alcatraz moeten beëindigen. Onnozel, maar plezierig.

Om 23.05 op VTM 2

‘Come Dance With Me’

Het quota van het aantal muziek- en dansgerelateerde programma’s per jaar hebben we klaarblijkelijk nog niet gehaald, maar als u genoeg heeft van zingende kinderen en konijnen dan heeft u geluk. Hier dánsen de kinderen. Uit presentatoren James Cooke, Jeny Bonsenge en Jan Kooijman is er dan misschien wel een Jantjesmop te halen.

Om 19.45 op Play 4

