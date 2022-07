Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 2 juli)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Knives Out’

Niet alleen de fans van het bordspel Cluedo zullen zich te pletter amuseren met deze vermakelijke whodunit (★★★½☆). Wie heeft een einde gemaakt aan het leven van Harlan (Christopher Plummer), de patriarch van de gefortuneerde familie Thrombey? Don Johnson? Chris Evans? Michael Shannon? Toni Collette? De butler? Aan de overdreven gedistingeerde privédetective Benoit Blanc (Daniel Craig) om in een lawine van moordmotieven de snoodaard te vinden.

Om 20.40 uur op VTM

‘My Life as a Rolling Stone: Mick Jagger’

In juli viert de BBC de 60ste verjaardag van The Rolling Stones, met als hoogtepunt deze reeks waarin telkens één van de leden zijn verhaal doet en bewierookt wordt door collega’s. Frontman Mick Jagger bijt de spits af.

Om 22.30 uur op BBC 2

‘#LikeMe’ (herhaling seizoen 3)

De Ketnet-serie ‘#LikeMe’, waarin de acteurs klassiekers van de Lage Landen in een nieuw jasje steken, is een kweekvijver voor Jonge Leeuwen. Camille Dhont, Maksim Stojanac, Pommelien Thijs en co. vulden meerdere keren de Lotto Arena en het Sportpaleis en zijn ook solo hitmachines. De serie is voor jong én iets ouder bijzonder vermakelijk, dus kijk gerust vanuit de ooghoek mee als u deze herhaling opzet om uw kroost tijdens de lange zomerdagen te entertainen.

‘Vranckx: Surfen voor gelijkheid’

In Senegal is de grote meerderheid van de bevolking moslim en woedt een fel debat over welke rol vrouwen in de samenleving mogen spelen. Maar enkele vrouwelijke surfers aan de kust eisen zelf hun vrijheid op, zoals Rudi Vranckx vanavond laat zien.

Om 20.10 op Canvas

‘Inception’

De laatste jaren kreeg deze visionaire thriller (★★★★☆) van Christopher Nolan wat tegenkanting – te ingewikkeld, te pretentieus. Onzin: je bent in handen van iemand die perfect weet welk verhaal hij wil vertellen en dat op een visueel verbluffende manier doet. ‘Tenet’, daarentegen, dáár kunnen we over discussiëren…

Om 23.05 op Play4

