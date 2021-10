Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 2 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

The Green Mile

Gevangenisdrama van Frank Darabont, gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King. In de jaren 30 belandt een mentaal gehandicapte man in de gevangenisvleugel waar de terdoodveroordeelden zitten, onder toezicht van hoofdcipier Tom Hanks. De twee raken bevriend, en dat mondt na een tijd uit in Mooie Melancholie – tenminste als u de moed hebt om deze drie uur durende rit uit te zitten.

Om 20.50u op Eén

The Guilty

Weinig genres zo coronaproof als de one location thriller. In de nieuwe Netflix-film ‘The Guilty’ blijft de camera op het gezicht van Jake Gyllenhaal gericht. Hij speelt een politieagent die zopas werd gedegradeerd tot operator van de alarmcentrale, een banale job tot een noodroep van een doodsbenauwde vrouw binnenkomt.

Nu te zien op Netflix

God’s Own Country

Debuutfilm van acteur Francis Lee, over een jonge landbouwer in Yorkshire (Josh O’Connor) die verliefd wordt op een Roemeense arbeider (Alec Secareanu) die komt helpen op zijn boerderij. ‘Brokeback Mountain’ op de Engelse velden, met een oprecht scenario en sterke vertolkingen.

Om 22.10u op Canvas

God's Own Country Beeld VRT

70 jaar TV: satire van A tot Z

Comedian Ronald Snijders gidst de kijker aan de hand van het alfabet kriskras door de historie van 70 jaar Nederlandse satire op televisie. Verwacht de betere fragmenten van Koot & Bie, ‘Zondag met Lubach’ of ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’.

Om 21.55u op NPO 3



Later with Jools Holland

De aftrap van het negenenvijftigste (!) seizoen van het legendarische muziekprogramma. Vandaag van de partij: Damon Albarn met songs uit zijn nieuwe soloplaat, Emeli Sandé en Lonelady.

Om 23u op BBC 2



De weg naar Roubaix

In zijn eigen rubriekje in ‘Iedereen Beroemd’ konden we dit jaar zien hoe Yves Lampaert toeleeft naar Parijs-Roubaix. Zijn grootste droom: goud veroveren in De Hel van het Noorden. Vandaag zendt Eén alle fragmenten integraal achter elkaar uit.

Om 19.40u op Eén