Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 22 januari)

‘20th Century Women’

De 15-jarige Jamie groeit anno 1979 op bij zijn vrijgevochten moeder, die ook kamers verhuurt aan een jonge fotografe en een tiener op de dool. Tedere coming of age met een verfrissende feministische insteek. Authentiek en geestig, wars van alle drammerigheid of melodrama.

Om 22. 15 Canvas

‘Vranckx: de toekomst van China’

De Chinese maatschappij is veeleisend en de druk om je aan te passen aan de normen is groot. Maar sommige jongeren proberen toch uit de band te springen, op sociale media of via allerlei vormen van stil protest.

Om 20.10 op Canvas

‘Eurosonic Noorderslag 2022’

Wie de vinger graag aan de muzikale pols houdt – ú – kan vanavond nog showcases streamen van het Nederlandse festival Eurosonic Noorderslag. Op de affiche onder (vele) anderen: Mazey Haze, Dragonfruit en Merol.

Bekijk hier de volledige timetable

‘The Adjustment Bureau’

Romantische thriller waarin Matt Damon een politicus speelt die verliefd wordt op een danseres, vertolkt door Emily Blunt. Er is echter een organisatie die in opdracht van De Schepper moet toekijken of iedereen wel de juiste keuzes maakt, en deze romance wordt afgekeurd. Balen!

Om 20.25 op VTM 3

‘As We See It’

De aflevering van ‘Taboe’ over mensen met autismespectrumstoornis was al mooi, maar wij verwachten minstens evenveel van dit nieuwe achtdelige drama rond hetzelfde onderwerp. ‘As We See It’ gaat over drie twintigers met autisme (gespeeld door acteurs die ook tot die groep behoren) die een appartement delen en zich een weg banen door het woelige jongvolwassenenbestaan. Een combinatie van ‘Friends’ en ‘Atypical’ dus.

Nu op Amazon Prime

