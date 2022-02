Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 26 februari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Omloop Het Nieuwsblad’

De kettingen zijn gesmeerd, de benen geschoren. Het is eindelijk weer zover! Het peloton start aan het klassieke wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad, en dankzij Humo’s Gids voor de Klassiekers kruipt u zo in het wiel van uw favoriete renner!

Vanaf 13.30 op Eén

‘Ontsnapt uit Wit-Rusland’

Reportage over de protesten in 2020 in Wit-Rusland na de frauduleuze herverkiezing van president Loekasjenko. Betogers die nu in ballingschap leven, getuigen over de harde repressie tegen de oppositie.

Om 20.10 uur op Canvas

‘J’ai perdu mon corps’

Poëtische, surreële en avontuurlijke animatiefilm voor volwassenen waarin we een geamputeerde hand volgen die op eigen kracht uit een labo gaat lopen om zijn eigenaar terug te vinden, een Marokkaanse jongeman die als pizzabezorger werkt en verliefd is op bibliothecaresse Gabrielle.

Om 22.35 op Canvas

J'ai perdu mon corps Beeld TMDb

‘Rocketman’

Fantasierijke muzikale biopic over Elton John, met Taron Egerton in grootse vorm. Dexter Fletcher brengt Johns gebreken opvallend eerlijk in beeld – sex, drugs and seventies glam rock, baby! Van de liedjes maakt hij volwaardige, extravagante musicalnummers die ook écht iets zeggen over het leven van de zanger. Intelligente, opwindende cinema.

Om 20.20 op VTM 2

‘Baby Driver’

Een film die eigenlijk één grote videoclip is, zo prachtig vullen beeld en muziek elkaar aan en zo snel zuigt regisseur Edgar Wright ons door het verhaal. Na afloop heb je zin om dansend banken te overvallen.

Om 21.50 op VTM

‘Blinded by the Light’

Javed, een Brits-Pakistaanse moslimtiener met een gezonde obsessie voor Bruce Springsteen, zoekt zijn plek zoekt in het woelige Engeland van de jaren 80. The Boss is zijn gids door donkere tijden, maar die voorliefde voor een Amerikaanse rocker wordt hem door zijn familie niet in dank afgenomen. Aanrader voor al wie al eens graag in het midden van de woonkamer meebrult met ‘Born to Run’.

Om 23.00 op BBC 2

