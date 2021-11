Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 27 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘K2 zoekt K3’

Wordt het Diede, Julia, Amy of Celester? Vier kandidaten - alle vier vrouwelijk, alle vier min of meer blond - maken nog kans om de nieuwe K3-zangeres te worden. Vanavond komen we te weten wie het wordt, maar als u zo lang niet kunt wachten, verwijzen we u graag door naar ons gretig gelezen interview met topfavorieten Julia en Amy!

Om 19.55 op VTM

‘Interstellar’

Kijktip voor wie zich nog liever in parallelle universa begeeft dan in de ‘K2 zoekt K3’-studio: dit bombastische ruimte-epos van Christopher Nolan, met Matthew McConaughey als astronaut die op zoek gaat naar een nieuwe bewoonbare planeet, nadat de mens de aarde definitief verkloot heeft.

Om 20.25 op Play5

‘How to with John Wilson’

In het uitstekende eerste seizoen van ‘How to with John Wilson’ trok John Wilson - wie anders? - New York in met vragen die enkel op het eerste gezicht onnozel lijken. De succesformule blijft onaangetast: in de nieuwe afleveringen zoekt de man uit hoe iemand zijn dromen kan herinneren, in onroerend goed hoort te investeren en spontaner door het leven kan.

Nu op Streamz

‘Furia’

Noorse fictie op Canvas, dat kan haast niet misgaan. In deze nieuwe achtdelige politieke thriller (Canvas vuurt meteen twee episodes op u af) bundelen een ondergedoken politieman en een infiltrante in een extreemrechtse terreurgroep noodgedwongen hun krachten om een grote aanslag in Berlijn te voorkomen. Kjempegod!

Om 20.40 op Canvas

'Kong: Skull Island’

Spin-off van de klassieker uit 1933, met een indrukwekkende cast waarin John C. Reilly uitblinkt als oorlogsveteraan met een shellshock.

Om 20.25 op Play4

