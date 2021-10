Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 30 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Yummy’

Kort nadat het met ‘Torpedo’ de eerste Vlaamse duikbootfilm produceerde, maakte productiehuis A Team zowaar de eerste Vlaamse zombiefilm. Voor zoveel lef móét je respect opbrengen. Vooral omdat ‘Yummy’ een heerlijk vermakelijke, liefdevol ironische hommage is aan het soort splatter dat de videoboer in de jaren 80 onder de toog verhandelde. Maaike Neuville speelt Alison, die samen met haar vriend Michael (Bart Hollanders) naar een louche Oost-Europese kliniek trekt voor een goedkope borstverkleining. Dat draait echter uit op een nachtmerrie wanneer het ziekenhuis overspoeld wordt door zombies.

Om 22.30 uur op VTM 3

‘Swagger’

Elke streamingdienst wil tegenwoordig een basketbalshow en dus komt Apple TV+ nu met ‘Swagger’, een dramareeks over een overgetalenteerde maar onzekere 14-jarige knul, een ijverige moeder en een gepassioneerde coach. De troef van ‘Swagger’: de nauwe samenwerking met Kevin Durant, in 2017 en 2018 verkozen tot Most Valuable Player in de NBA-finale. Zet u schrap voor knielende tieners op het basketbalveld en inspirerende toespraken: ‘Of je nu wint of verliest, je stapt van het plein met swagger.’

Nu op Apple TV+

‘The Shining’

Stanley Kubrick verfilmde de bestseller van Stephen King, met Jack Nicholson als conciërge van een hotel in de Rocky Mountains, die tijdens de winter met zijn vrouw en kind ingesneeuwd zit en langzaamaan gek wordt. Mysterieuze film, open voor veel interpretaties. De ‘here’s Johnny’-scène werd een klassieker.

Om 22.25 uur op Play6

‘Mindf*ck’

In België hadden we ‘Nicholas’, in Nederland hebben ze goochelaar Victor Mids. Illusies op televisie blijven toch altijd een tikje minder indrukwekkend dan wanneer u recht voor uw ogen wordt bedrogen, maar het programma van Mids is een heus kijkcijferkanon bij onze noorderburen: vorige seizoenen haalden soms wel 2 miljoen kijkers. Als die kijkcijferkastjes tenminste niet werden getrukeerd.

Om 20.29 uur op Eén

Mindf*ck: Victor Mids Beeld AVROTROS

‘The Exorcist’

Legendarische horrorfilm van William Friedkin, waarin een jong meisje (Linda Blair) bezeten is door een demon. Priesters Max von Sydow en Jason Miller proberen haar ziel en lichaam te redden. Bepaalde scènes choqueren vijftig jaar later nog altijd, maar de ware gruwel is psychologisch. Essentiële cinema.

Om 23.40 uur op BBC2

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Vanavond te gast: Angelique Van Ombergen, twee jaar geleden nog door Forbes opgenomen in de prestigieuze ‘30 Under 30'-lijst voor veelbelovende wetenschappers. Haar onderzoeksterrein is ‘de ruimte’, waar ze ook geregeld journalistieke stukken én kinderboeken over schrijft. Wij kijken alvast uit naar haar beeldfragmenten over ruimtereizen.

Om 22.15 uur op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids