Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 4 december)

‘Dancing with the Stars’

Dansende prinsessen ziet u doorgaans vooral in Disney-films, maar vanavond ook op Play4: Delphine van Saksen-Coburg neemt (net als oud-zwemmer Pieter Timmers, actrice Nora Gharib, TikTok-ster Jonatan Medart, acteur Yemi Oduwale, zanger Metejoor, seksuoloog Lotte Vanwezemael en gymnaste Nina Derwael) deel aan ‘Dancing with the Stars’. Hier zat u natuurlijk al láng op te wachten!

Om 19.55 op Play4

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Tv-maker Tom Lenaerts is nooit happig geweest om interviews te geven, maar voor Thomas Vanderveken maakt hij graag een uitzondering. Vanavond neemt hij zijn favoriete beeldfragmenten mee naar de studio van ‘Alleen Elvis blijft bestaan’.

Om 22.15 op Canvas

‘Bohemian Rhapsody’

Na jaren van vage plannen was-ie er eindelijk: de biopic over Freddie Mercury. Rami Malek heeft de typische podiumprésence van de Queen-voorman perfect beet en de laatste twintig minuten, een heropvoering van het legendarische Live Aid-concert, vormen een crowd pleasing finale van een voor het overige genietbare (maar beetje brave) film.

Om 21.25 op Eén

The Big Leap Beeld rv

‘The Big Leap’

Een hoop mensen die zich in een dipje bevinden, schrijven zich in voor een dansprogramma op tv, in de hoop dat ze zo hun leven een nieuwe richting kunnen geven. Maar de producer van de realityreeks probeert vooral om de spanningen tussen de deelnemers op de spits te drijven, in de hoop dat dat sappige tv oplevert. In de VS kreeg deze feelgoodserie al lovende kritieken.

Nu op Disney+

‘The Sixth Sense’

De doorbraakfilm van M. Night Shyamalan uit 1999, te danken aan die plotwending der plotwendingen op het einde. De nieuwkomer zoekt samen met Bruce Willis naar een verklaring voor een kind dat de doden ziet, de fan probeert te begrijpen hoe hij of zij het voor de hand liggende antwoord ooit heeft kunnen missen.

Om 22.55 op VTM 2

‘The Deer Hunter ’

Een gedwongen spel Russische roulette in een Vietnamees gevangenenkamp slaat alle idealisme en levensvreugde uit Robert De Niro en z’n soldatenbroeders in dit oorlogsdrama uit 1978. Regisseur Michael Cimino ging voorbij de shockfactor met dit melancholische meesterwerk: zijn eerste en laatste hit.

Om 01.05 op BBC 1

‘K3: een nieuw begin’

Voor wie er écht geen genoeg van kan krijgen: na een maandenlange zoektocht naar een derde lid om de groep weer te volmaken, gaat VTM gewoon voort met de K3-manie. ‘K3: een nieuw begin’ volgt Hanne, Marthe en Julia tijdens de eerste weken na de wedstrijd en belooft ‘een unieke blik achter de schermen bij de release van de nieuwe single, de clipopnames en de voorbereidingen voor het nieuwe album’.

Om 19.55 op VTM

