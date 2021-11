Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 6 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’

De ‘Harry Potter’-fans waren niet echt te spreken van deze euh… prequel sequel, die wel degelijk een deel van de kritiek verdient: de plot is overgecompliceerd en de CGI soms wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar toch! Maar toch hangt er een gepast grauw sfeertje over de film. Toch zijn de stakes deze keer hoger dan in de flauwe eerste ‘Fantastic Beasts’. Toch is dit een amusante blockbuster.

Om 20.25 op Play4

‘Vranckx: Mijn land in verval’

De grote explosie in de haven van Beiroet in de zomer van 2020 was maar een symptoom van de diepe economische en politieke crisis in Libanon. Vranckx-reporter Céline Jalil, die zelf Libanese roots heeft, reist naar het land om naar de ernst van de situatie te peilen.

Om 20.10 op Canvas

‘The Unlikely Murderer’

In het voorjaar van 1986 werd de Zweedse premier Olof Palme doodgeschoten. In de jaren die volgden zouden niet minder dan 130 mensen de moord bekennen, maar nooit kon de politie met zekerheid zeggen wie de dader was. Tot het Zweedse gerecht vorig jaar bekendmaakte dat men zeker wist wie de trekker had overgehaald: Stig Engström. Omdat Engström al in 2000 zichzelf van het leven had beroofd, werd het onderzoek als afgesloten beschouwd, maar de nieuwe Zweedse dramaserie ‘The Unlikely Murderer’ werpt nu een nieuw licht op de man.

Nu op Netflix

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Deze week te gast bij Thomas Vanderveken: Marieke Lucas Rijneveld (30), het Nederlandse schrijfwonder dat zich met onder meer ‘De avond is ongemak’ en ‘Mijn lieve gunsteling’ een weg naar het firmament van de Nederlandstalige literatuur baande en onderweg nog een Booker Prize won.

Om 22.15 op Canvas

‘Shutter Island’

Theatrale thriller over een politie-inspecteur (Leonardo DiCaprio) die in de jaren 50 een verdwijning onderzoekt in een afgelegen psychiatrische instelling. Regisseur Martin Scorsese gebruikt die plot als voorwendsel om een liefdevol eerbetoon te brengen aan de melodramatische B-films uit de fifties.

Om 20.25 op VTM 3

Apocalypse Now Beeld Photo12

‘Apocalypse Now: Final Cut’

Na de originele montage van 150 minuten en de Redux-versie van 200 minuten, maakte Francis Ford Coppola deze final cut van 180 minuten, die het verschil tussen de twee vorige edities deelt. In alle versies blijft het een surreëel meesterwerk, die de waanzin van de Vietnamoorlog voelbaar maakt.



Om 20.55 op ARTE

‘Testament of Youth’

Conventioneel maar meeslepend historisch drama over een vrijgevochten jonge vrouw wier levens overhoop wordt gehaald door het begin van de Eerste Wereldoorlog. Alicia Vikander is indrukwekkend in de hoofdrol, ook al kleurt de film zelf zelden buiten de lijntjes.

Om 21.20 op Eén

‘Grâce à Dieu’

François Ozon regisseerde deze ingetogen verfilming van een waargebeurde Franse rechtszaak, waarin een ex-priester vervolgd werd wegens pedofilie, dankzij de getuigenissen van een handvol ex-slachtoffers. Hij bezwijkt nergens voor sensatiezucht, maar laat de feiten en de acteerprestaties voor zichzelf spreken.

Om 23.45 op NPO 2

