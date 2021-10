Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 9 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Alleen Elvis blijft bestaan’

Seizoen 11 van het, afhankelijk van de gast, behoorlijk onderhoudende tot ronduit uitstekende ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ begint zoals het eindigt: met een schrijver van naam en faam. Negen weken voordat het Britse instituut Stephen Fry het zal komen sluiten, mag Stefan Hertmans, wijd en zijd bekend sinds het prachtige ‘Oorlog en terpentijn’, de reeks openen. Hij licht hier al een tipje van de sluier!

Om 22.05 op Canvas

'Dunkirk' Beeld Humo

‘Dunkirk’

Engels voor Dunkerque, wat Frans is voor Duinkerke. Oorlogsthriller van Christopher Nolan uit 2017 met drie tijdlijnen over de evacuatie van Britse soldaten in Duinkerke in 1940. Genomineerd voor acht oscars, waarvan het er drie won: Sound Editing, Sound Mixing en Film Editing.

Om 20.25 op Play4

‘Beau Monde’

Een Vlaamse topcast – Maaike Cafmeyer, Koen De Graeve, Line Pillet, Tom Vermeir, Hans Royaards en Marijke Pinoy – maakt het mooie weer in een 26 minuten durende kortfilm van Hans Vannetelbosch. Tijd genoeg om tijdens een avond in een sterrenrestaurant de spanningen hoog te laten op en de maskers (géén mondmaskers) te doen afvallen bij het personeel en hun gasten.

Om 23.35 op Canvas

‘Star Wars: the Force Awakens’

J.J. Abrams trok de ‘Star Wars’-franchise opnieuw op gang met dit nostalgisch avontuur, dat eigenlijk de plot van de allereerste film, ‘A New Hope’, dunnetjes overdoet. Niet echt verrassend dus, maar wel goed gemaakt, met een sterke jonge cast (Daisy Ridley en Adam Driver) die het overneemt van de oude garde.

‘Parasite’

Wie hem onlangs miste op Canvas, krijgt nu een herkansing. Zwartkomische thriller van Bong Joon-ho, over een arm Koreaans gezin dat zich in het leven van een ander, stinkend rijk gezin binnenwurmt. De verrassende wendingen zijn niet te tellen en de elegante regie smaakt vaak naar de betere Hitchcock.

Om 23.05 op NPO 2

‘The Billion Dollar Code’

In de jaren 90 slaagden twee Berlijnse computernerds erin om de wereld virtueel in beeld te brengen via satellietbeelden: het programma heette níét Google Earth, maar Terravision. Google lanceerde in 2001 zijn eigen variant en duwde de onbekende voorloper voorgoed in de vergetelheid. Deze waargebeurde Duitse minireeks brengt het ontstaan van Terravision in beeld, alsook de David-tegen-Goliath-rechtszaak uit 2014, toen het bedrijfje erkenning eiste voor het pionierswerk waarmee Google miljarden heeft verdiend.

Nu op Netflix

