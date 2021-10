Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 10 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Conjuring 2'

Zeldzame sequel die beter is dan het origineel. Spokenjagend echtpaar Ed en Lorrain (Patrick Wilson en Vera Farmiga) reizen af naar Londen om daar een arbeidershuisje te ontdoen van een onsympathieke klopgeest. Een rustig opgebouwde en net daarom razend spannende horrorthriller volgt.

Om 23.45 uur op BBC2

‘De Columbus’

Wim Lybaert wist dit seizoen van tevoren niet wie zijn gasten waren en wat hij vreesde gebeurde twee keer: dat hij de gast die opstapte niet bleek te kennen. Het zou zomaar kunnen dat een van die twee de jonge comédienne Serine Ayari betrof. U heeft haar misschien gezien in ‘De Luizenmoeder’ en dit najaar duikt ze ook op in de jury van ‘De slimste mens’, maar vanavond kunt u haar écht leren kennen.

Om 20 uur op Eén

‘Beautiful something left behind’

Hoe leg je aan kinderen uit dat een geliefde is gestorven als ze te jong zijn om het concept ‘dood’ te snappen? De vereniging Good Grief ontfermt zich over kinderen die één (of beide) ouder(s) zijn verloren.

Om 21.55 uur op Canvas

‘UEFA Nations League: finale’

Stomme competitie eigenlijk hè, die ‘Nations League’. Alleen die naam al, echt een stomme naam. Maar ook de competitie zelf is ontzettend stom. Zoiets wil je niet eens winnen.

Om 14.35 uur (kleine finale België-Italië) en om 20.20 uur (finale) op VTM

‘Brian Cox’s Adventures in Space and Time’

Docureeks waarin professor Brian Cox dieper ingaat op enkele van de uitdagendste vragen van de kosmologie. In aflevering één is dat: wat is het verst dat de mensheid ooit zal kunnen reizen in het heelal?

Om 20.10 uur op Canvas

