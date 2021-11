Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 14 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

She’s Lost in Music

DOCU Driedelige docureeks waarin Vlaanderens bekendste drumster Isolde Lasoen op bezoek gaat bij zes jonge vrouwelijke muzikale talenten. Vandaag van de partij in de eerste aflevering: Sylvie Kreusch en Humo’s Rock Rally-winnares Meskerem Mees, die beiden net een debuutplaat uithebben.

Lees hier ons interview met Isolde Lasoen over ‘She’s Lost in Music’: ‘Koteren in andermans ziel? Ik ben een kameleon op dat vlak.’

Om 21.00u op Canvas

De villamoord

DOCU Op 2 september 1998 wordt er ingebroken in een villa in de Nederlandse gemeente Arnhem, een roofoverval waarbij de 63-jarige eigenares het leven laat. Een halfjaar later arresteert de politie na een tip negen mannen op verdenking van de inbraak, eind 1999 worden ze veroordeeld. Het lijkt eenvoudig maar toch staat ‘De villamoord’ vandaag te boek als mogelijks één van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de recente Nederlandse geschiedenis. De makers van deze driedelige reeks gingen praten met advocaten en veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten. Dat de zaak nog steeds leeft in Nederland, bleek toen de documentaire vorig jaar op NPO kwam: er liepen zoveel nieuwe tips binnen bij de politie dat er nog een tweede seizoen werd gemaakt.

Om 21.55u op Play4

Onder vuur (slot)

SERIE Laatste deel van Eéns brandweerdrama dat tien weken lang de zondagavonden verwarmde. Na de eerste aflevering was Onze Man niet laaiend enthousiast, maar hij sloot niet uit dat de reeks alsnog gedenkwaardig kon worden. Vanavond zien we of dat is gelukt.

Om 20.40u op Eén

Bakolo Music International Beeld VRT

Bakolo Music International

DOCU Belgen Tom Vantorre en Benjamin Viré schenken de laatste overlevenden van de gloriedagen van de Congolese rumba een podium in hun documentaire ‘Bakolo Music International’. Een mooie film over oude mannen die zich vastklampen aan hun muzikale droom, net als die Cubaanse krasse knarren van Buena Vista Social Club.

Lees hier ons interview met Vantorre: ‘Er is gretig gedanst in Diksmuide’

Om 22.45u op Canvas

The Wolverine

FILM Na elvendertig ‘X-Men’-films gooit regisseur James Mangold het over een andere boeg voor dit solo-avontuur, waarin Wolverine (Hugh Jackman) naar Japan trekt om het op te nemen tegen de yakuza en een waar ninjaleger. De Aziatische setting is sfeervol en Mangold kan een overdosis CGI vermijden. Net.

Om 20.30u op VTM 3