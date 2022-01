Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 16 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ferry’

In het echte leven lopen we liever met een boogje heen rond iemand die op de kermis met zijn eigen hoofd tegen de boksautomaat staat te bonken, maar op televisie krijgen we niet genoeg van hem: we hebben het natuurlijk over Ferry Bouman, de meest memorabele crimineel van de Lage Landen sinds Crimi Clown Ronny Tersago de omgeving van Brasschaat onveilig maakte. Vanavond mag de Frank Lammers zijn meest intimiderende zelve bovenhalen op Eén, al weet zijn vrouw Eva Posthuma de Boer goed genoeg dat dat allemaal maar schijn is: ‘De eerste aanblik was niet te beschrijven. Ik zag hem en ik móést naar ’m toe.’

Om 21.10 op Eén

‘Writing with fire’

Als Indiase vrouw uit een lagere kaste carrière maken in de door mannen gedomineerde mediawereld? Het lijkt onmogelijk. Toch is er één Indiase krant die door zulke vrouwen wordt gemaakt. Deze reportage werpt een blik achter de schermen.

Om 21.55 op Canvas

‘Around the world in 80 days’

De vijfde verfilming van het beroemde boek van Jules Verne uit 1872, waarin de avonturier Phileas Fogg – deze keer gespeeld door David Tennant – voor een weddenschap in tachtig dagen rond de wereld reist, samen met zijn trouwe metgezel Passepartout en de journaliste Abigail Fix. De opnames van de achtdelige reeks lagen ironisch genoeg ruim een halfjaar lang stil omdat de makers en acteurs niet meer konden reizen door corona, maar toen de grenzen in het najaar van 2020 weer opengingen, konden ze alles toch afwerken.

Vanaf nu op BBC First

‘Archive 81’

‘The Blair Witch Project’ deed het in 1999, nu doet ‘Archive 81’ het al drie seizoenen lang als podcast: aan de hand van zogezegde found footage een ijzingwekkend verhaal vertellen. De Netflix-bewerking behoudt het concept van de populaire horrorpodcast, waarin een archivaris aan de hand van oud opnamemateriaal uitzoekt waarom een jongedame vijfentwintig jaar geleden is verdwenen. Hij raakt erdoor geobsedeerd, voelt een mysterieuze band met haar en denkt haar alsnog te kunnen redden uit de klauwen van een demonische sekte in een New Yorks flatgebouw.

Nu op Netflix