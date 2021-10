Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 17 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Reizen Waes Nederland’

Over enkele weken ook te zien op Eén, maar voor wie niet kan wachten om te weten te komen wat Tom Waes allemaal heeft gezien en beleefd bij onze noorderburen: NPO start nu al met de reeks ‘Reizen Waes’ over Nederland.

Om 20.50 uur op NPO 3

‘De Columbus’

Wim Lybaert vertrekt voor de allerlaatste keer met zijn bus en zijn laatste metgezel is Cath Luyten. Lees hier ons grote interview met Lybaert: ‘Elke gast in de bus kampte met dat bedompte Vlaamse sfeertje, die eeuwige verplichting om bescheiden en nederig te zijn.’

Om 20 uur op Eén

‘Plakshot’

Na ‘Van Kooten en De Bie’, ‘Jiskefet’ en ‘Zondag met Lubach’ komt de VPRO met een nieuw satirisch programma op zondagavond: ‘Plakshot’. Presentator Roel Maalderink belooft een mix van absurde straatinterviews, vrolijke videomontages en een vleugje mediakritiek.

Om 21.40 uur op NPO3

‘De bende van Jan de Lichte’

Dit kostuumdrama over de ‘Vlaamse Robin Hood’ in de 18e eeuw (Matteo Simoni) was oorspronkelijk bedoeld als nieuwe, prestigieuze VTM-reeks, maar bleef ruim drie jaar lang ingeblikt op de plank liggen. Vorig jaar zag de reeks dan het licht via Streamz, en nu is ie eindelijk alsnog op VTM te zien.

Om 21.10 uur op VTM

De Bende van Jan De Lichte Beeld VTM

‘Mad Max’

Klassieker die de carrière van zowel regisseur George Miller als ster Mel Gibson lanceerde. Eigenlijk één lange auto-achtervolging, doorheen een postapocalyptisch Australisch woestijnlandschap. Strak geregisseerd met een beperkt budget, vol memorabele personages en scènes.

Om 21.55 uur op Play6

