Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 19 december)

‘The Girl from Oslo’

Het Noorse echtpaar Alexandra en Karl krijgt een telefoontje vanuit Jeruzalem met verontrustend nieuws: hun 24-jarige dochter Pia is tijdens een reis in Israël vermist. Het koppel, dat niet eens wist dat Pia in Israël zat, laat alles vallen en reist af naar het Midden-Oosten. De Noors-Israëlische coproductie ‘The Girl from Oslo’ is een ambitieuze tiendelige thriller over hoe een kwarteeuw na de akkoorden van Oslo de situatie in het Midden-Oosten alleen maar complexer en gevaarlijker is geworden.

Nu op Netflix

‘De Warmste Week: Ed Sheeran’

In het kader van ‘De warmste week’ kwam de o zo sympathieke Ed Sheeran onlangs naar een VRT-studio om een handvol liedjes te vertolken, en met enkele Vlaamse fans in gesprek te gaan. Moderator van dit zondagavond op Eén uitgezonden schouwspel: Siska Schoeters. We spraken haar alvast.

Om 21.50 uur op Eén

‘The Magnicifent Seven’

De Japanse klassieker ‘Seven Samurai’ kreeg in 1960 een energieke remake van John Sturges, met Steve McQueen en Yul Brynner als leiders van zeven cowboys die een Mexicaans dorp beschermen tegen een bende bandieten. De soundtrack van Elmer Bernstein is een ware evergreen.

Om 20.30 op VTM4

‘Lost in Translation’

In het voorjaar zorgde de vraag wie het gedicht ‘The Hill We Climb’ van Amanda Gorman moest vertalen voor een rel in de Lage Landen, maar ook elders in de wereld. Het magazine Argos Medialogica gaat na hoe de media daarmee omgingen.

Om 22.10 uur op NPO2

‘Sporza wielerjaaroverzicht’

Wielrennen en hoe dat in 2021 gebeurde: alle hoogtepunten in twee keer een half uur (volgende uitzending op tweede kerstdag).

Om 19.30 uur op Eén

