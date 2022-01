Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 2 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’

Twintig jaar na de release van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ komen Harry, Hermelien en Ron opnieuw in Zweinstein samen om de magie van weleer te herbeleven. Verwacht u aan grappige anekdotes, ongezien making-ofmateriaal en interviews met onder meer ex-castleden Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes en Gary Oldman. Als toemaatje biedt Streamz alle acht Harry Potter-films op zijn platform aan.

Nu te zien op Streamz

‘The Mole Agent’

Wanneer een dochter zich zorgen maakt over het welzijn van haar moeder in een rusthuis, huurt ze via een privédetective de 83-jarige Sergio Chamy in om undercover een kijkje te nemen. Met een iPhone legt hij zijn leven en dat van de andere inwoners vast, maar gaandeweg verliest hij zijn rol als ‘mol’ uit het oog. Charmante, schalkse documentaire uit Chili, vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar.

Om 21.50 op Canvas

‘Mary Queen of Scots’

De Schotse Mary Stuart (Saoirse Ronan) en koningin Elizabeth (Margot Robbie) worden in dit ‘woke’ historische drama uit 2018 niet afgeschilderd als rivalen, maar als twee feministische boegbeelden die streden tegen de seksistische mannenbastions die de koninklijke hoven in Schotland en Engeland in de 16de eeuw waren. Wanneer Mary wordt ingewijd in de edele kunst van de cunnilingus, presteert regisseuse Josie Rourke het om de violen zó luid te laten aanzwellen dat onze tong ervan begon te krullen.

Om 22.00 op BBC 2

Once Upon a Time in the West

Monumentale western van Sergio Leone, waarin Henry Fonda gewaagd tegen zijn imago in werd gecast als schurk in dienst van een meedogenloze spoorwegbaron. De weidse panorama’s en intense close-ups waarvoor Leone bekendstond, werden nooit efficiënter gebruikt dan hier. Een prachtig staaltje pure visuele storytelling.

Om 20.30 op VTM 4

Kat Kerkhofs en Sarah Vandeursen in 'Taboe' Beeld © VRT - Frank Temmerman

‘Taboe: vrouwen’

Vorige week ging Philippe Geubels op stap met vier mensen met een autismespectrumstoornis, vanavond trekt hij eropuit met zes vrouwen. Samen met Kat Kerkhofs, Sarah Vandeursen, Lore Baeten, Rabia Sika, Pascale Ameye en filosofe Griet Vandermassen onderzoekt hij wat de obstakels vandaag nog steeds zijn voor vrouwen.

Om 20.05 op Eén

