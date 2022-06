Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 26 juni)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Once Upon a Time in the West’

Na ‘The Good, the Bad and the Ugly’ uit 1966 begon Sergio Leone aan wat uiteindelijk ‘Once Upon a Time in America’ zou worden, zijn ode aan de gangsterfilm. Alleen zou dat nog tot 1984 duren; in de tussentijd begon hij een nieuw westernavontuur met ‘Once Upon a Time in the West’. Het scenario maakt soms vreemde bokkensprongen, maar thematisch is dit een erg rijke film: een danse macabre over hoe de vernieuwing, gesymboliseerd door de trein, een oude levensstijl bedreigt. Leone hanteert een prachtige visuele stijl en brengt de shoot-outs geniaal in beeld.

Om 20.35 uur op VTM 4

‘Bezorgd’

De duistere praktijken bij PostNL bewijzen het: achter de luxe om pakjes binnen de dag (of het uur) voor je deur te krijgen gaat veel leed schuil. Elf bezorgers laten een cameraploeg enkele dagen meerijden.

Om 21.43 uur op NPO 3

‘Vikings: the rise and fall’

Nieuwe prestigieuze reeks die het beeld van de Vikings als bloeddorstige en wrede veroveraars probeert bij te stellen en hun belangrijke invloed op de ontwikkeling van Europa belicht.

Om 21 uur op National Geographic

Vikings: The Rise and Fall - DOCU (GB - 2021) - season 1 - Beeld IMDb

‘The Fallen Astronaut’

Op de maan ligt één kunstobject: de Gevallen Ruimtevaarder, een beeldje van nog geen tien centimeter groot, gemaakt door de Belg Paul Van Hoeydonck. Deze docu vertelt hoe het daar belandde.

Om 23.10 uur op Canvas

‘WK 3x3 basketbal (finale vrouwen)’

De Groenplaats in Antwerpen was de voorbije tijd het decor van het wereldkampioenschap basketbal. Vanavond kunt u, ook gewoon op televisie, kijken naar de kleine finale en finale van de vrouwen. Gaan de Belgian Cats met een prijs naar huis?

Om 20.10 uur op Canvas

Meer kijktips? Check humo.be/gids