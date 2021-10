Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 3 oktober)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘If Beale Street Could Talk’

Barry Jenkins maakte na zijn Oscarwinnaar ‘Moonlight’ deze visueel gestileerde, poëtische verfilming van de roman van James Baldwin. Een jonge Afro-Amerikaanse man (Stephan James) wordt gearresteerd voor een verkrachting waar hij niets mee te maken heeft. Zijn zwangere vriendin (KiKi Layne) blijft alleen achter.

Om 22.45 uur op BBC2

‘Alles voor goud’

Naast het liveverslag van Parijs - Roubaix eerder op de middag, nog meer wielrennen op het menu: in ‘Alles voor goud’ een blik achter de schermen van het WK wielrennen: hoe bereiden de renners zich voor op de wedstrijd? Wat is er gezegd in de vergadering de avond voor de koers? Wat wordt er precies geserveerd in de VIP-tent?

Om 21.40 uur op Eén

‘Midnight Special’

Kort voor ‘Stranger Things’ de wereld veroverde, maakte Jeff Nichols deze avonturenfilm, die een heel soortgelijke sfeer opriep. Twee mannen (Michael Shannon en Joel Edgerton) zijn op de vlucht met een bovennatuurlijk begaafde achtjarige jongen, terwijl de FBI en een lugubere sekte hen volgen. Een efficiënte, mysterieuze maar speelse slow burn.

Om 19.55 uur op Play6

‘Spectre’

In een trackingshot dat niet hoeft onder te doen voor de legendarische openingsscène uit Orson Welles’ ‘Touch of Evil’ zet de camera zich in de openingsscène in de slipstream van 007 terwijl hij door Mexico City stapt: machtig. Daarmee hebben we het beste helaas gehad. Nummer 19 van de 26 in onze ranglijst van alle Bondfilms.

Om 20.35 uur op VTM

DIVORCE DENIED Beeld rv

‘Divorce Denied’

In de joodse godsdienst, die in Israël ook de wetten bepaalt, kan enkel een man beslissen om te scheiden. Veel vrouwen zitten dan ook gevangen in hun huwelijk. In ‘Divorce Denied’ doen enkelen van hen hun verhaal.

Om 22.10 uur op Canvas

