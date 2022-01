Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 30 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

WK Veldrijden

SPORT Door de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel krijgen enkele schaduwfavorieten straks de kans om in de spotlight te gaan rijden. Grijpt Eli Iserbyt de regenboogtrui, geruggesteund door heel Vlaanderen, of wordt het toch de Brit Tom Pidcock - nu dé topfavoriet -of Nederlander Lars van der Haar?

Vanaf 21.05u op Eén

Universe

DOCU Terwijl op Eén het WK veldrijden wordt beslecht, verruimt Canvas de blik van de kijker met ‘Universe’, een vijfdelige reeks waarin de Britse professor Brian Cox ons heelal doorlicht en onthult hoe sterren leven gaven aan het universum.

Om 20.55u op Canvas

In the Heat of the Night

FILM Eén van de bekendste films van de onlangs overleden Sidney Poitier, waarin hij een politieinspecteur speelt die in een klein dorpje in het racistische Mississippi helpt om een moord op te lossen. Voor zijn tijd (1967) erg vooruitstrevend, en nog altijd boeiend als menselijk drama én whodunit.

Om 23.00u op BBC 2

Taboe: verslaving

HUMAN INTEREST In de zesde aflevering van het tweede seizoen ‘Taboe’, lacht Philippe Geubels met verslavingen, onder goedkeurend oog van enkele ervaringsdeskundigen. Lees hier ons interview met de mensen met een opvallend uiterlijk, die vorige aflevering aan bod kwamen. ‘De dokters hadden geen ervaring met wat ik had. Ze probeerden ook maar wat, en ik moest het ondergaan’

Om 20.00u op Eén

Mandy, Lawrence, Davy en Jolan worstelden met een verslaving Beeld © VRT - Frank Temmerman

Alice

FILM Surrealistische verfilming van ‘Alice in Wonderland’, met een mix van live action en verbeeldingrijke, vaak ook lichtjes onrustwekkende stop-motion. Vergeet de kleurrijke figuurtjes met schattige grote ogen van Disney: Jan Svankmajers wonderland is even grillig en onvoorspelbaar als echte kinderfantasie.

Om 15.25u op NPO 3

Brommer op zee: seizoen 2 (met o.a. Marieke Lucas Rijneveld)

LITERATUUR Canvas besloot het tweede seizoen van het jongste literatuurprogramma van de Lage Landen niet uit te zenden, dus zult u voortaan naar NPO2 moeten bladeren. Wilfried De Jong en onze eigenste Ruth Joos verzorgen nog steeds de presentatie, niemand minder dan Marieke Lucas Rijneveld komt zijn nieuwe dichtbundel ‘Komijnsplitsers’ voorstellen.

Om 19.25u op NPO 2