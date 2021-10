Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 31 oktober)

Humo gidst u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm, met vandaag op Halloween enkele zeer spannende kijktips:

‘Get Out’

Het regiedebuut van komiek Jordan Peele is een angstaanjagende, intelligente thriller die een interessante blik werpt op rassenrelaties in de VS. Daniel Kaluuya is een zwarte jongeman die kennismaakt met de ouders van zijn blanke vriendin (Allison Williams). Spoiler: ze zijn niet zo sympathiek als ze lijken.

Om 22.40 uur op VTM3

‘The Conjuring 2'

Er zijn niet veel sequels van horrorfilms die het origineel evenaren, maar met ‘The Conjuring 2' heeft regisseur James Wan het toch klaargespeeld. Nadat het eerste deel ruim 300 miljoen dollar opbracht - met een budget van slechts 20 miljoen dollar - sprak het voor zich dat het demonen uitdrijvende echtpaar Ed en Lorraine (Patrick Wilson en Vera Farmiga) een tweede avontuur zou beleven. Deze keer trekken ze naar Engeland, waar een alleenstaande moeder moet toezien hoe haar jongste dochter bezeten raakt door een demon. Met dat verhaal in een seventies setting roept Wan heel bewust de - ha! - geest op van ‘The Exorcist’.

Om 20.35 uur op Play 6

‘Let the Right One In’

Een eenzame 12-jarige jongen, een eeuwig slachtoffer van pestkoppen, raakt bevriend met een eigenaardig nieuw buurmeisje. Zij blijkt een vampier te zijn, maar ach, vrienden blijven vrienden, nietwaar? Beklijvend Zweeds horrordrama met memorabele personages en een gepast unheimliche sfeer.

Om 01.05 uur op BBC2

‘Touching Infinity’

Documentaire waarin Griet Teck drie mensen volgt in de laatste weken van hun leven: de terminaal zieke Rebecca en de hoogbejaarde Fernand en Delphine. Ontroerend en aangrijpend, op het randje van ondraaglijk.

Om 22.10 uur op Canvas

Code van Coppens - Gio Kemper en Bab Buelens Beeld VTM

‘Code van Coppens’

Het is nog even afwachten wat ‘BV Darts’ brengt, maar in de categorie ‘bekende koppen spelen spelletjes op televisie’ is ‘Code van Coppens’ het meest vermakelijk. In de escaperoom worden vandaag de duo’s Imke Courtois & Dominique Persoone (nadat ze eerder al samen de oceaan over zeilden) en Giovanni Kemper & Bab Buelens gestopt, die moeten ontsnappen uit een tropisch regenwoud.

Om 19.55 uur op VTM

