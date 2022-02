Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 6 februari 2022)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Twee zomers’

De nieuwe zondagavondfictie op Één komt van de hand van televisiemaker Tom Lenaerts en heet ‘Twee zomers’. De serie vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden wiens vertrouwen in elkaar op de proef wordt gesteld wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat dertig jaar eerder is gebeurd. De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren negentig. Lenaerts verzamelde heel wat ronkende namen zoals Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen en Herwig Ilegems, maar lanceert ook Vincent Van Sande, zoon van Guy Van Sande: ‘Natuurlijk heeft mijn naam me parten gespeeld. Mij vroegen ze niet voor een feelgoodfilm.’

Om 21.10 op Één

Radio 1-sessie Arno

2021 was een jaar de merde voor Arno, met het verlies van twee goede vrienden, een totaal gebrek aan liveshows en een lijf-aan-lijfgevecht met de weerbarstige duivel genaamd kanker. Het deed hem dan ook zichtbaar deugd om op 12 januari weer het podium op te kruipen voor een Radio 1-sessie. Was het het begin van een noodgedwongen afscheidstournee? De tijd zal het uitwijzen, maar ook niet op 100% is de Brusselse bard een unieke ervaring: ‘Ik leef nog, ja. Maar ik leef met een kanker, hè’

Om 22.10 op Canvas

Beeld RV

‘The Big Lebowski’

The dude abides, man. Hilarische cultfilm van de gebroeders Coen met Jeff Bridges op zijn allerbest als stoner die wil achterhalen wie er op zijn tapijt heeft geplast en waarom. De absurde personages, situaties en dialogen worden met elke kijkbeurt grappiger. Shout-out naar Julianne Moore, die wellicht de beste bijrol heeft.

Om 20.35 op VTM 4

‘Brommer op zee’

Waar we in Vlaanderen moeten wachten op de intrede van het winteruur om een bekijkenswaardig boekenprogramma op onze televisie te zien, reserveren ze bij onze noorderburen daar de heilige zondagavond voor. ‘Brommer op zee’, bij ons niet meer te zien, is één van de blikvangers op NPO 2. Nog steeds achter de presentatiedesk: Wilfried de Jong en onze Ruth Joos. De centrale gast vanavond is ook een landgenoot, journalist Chris De Stoop, die een boek schreef over het coronadrama dat zich in onze rusthuizen afspeelde: ‘Dementerenden werden bewust opgeofferd, ze beseften het toch niet.’

Om 19.25 op NPO 2

Beeld © VRT - Frank Temmerman

‘Taboe’

Het zijn rare tijden, dat beseffen we allemaal, maar laten we even stilstaan bij het feit dat een permanent verkouden rekkenvuller uit de Colruyt Vlaanderens favoriete psycholoog is geworden. In het tweede seizoen van ‘Taboe’ heeft Philippe Geubels bewezen dat hij meer is dan moppen ten koste van zijn vrouw en Erik Van Looy. Vanavond laat hij zijn allergie voor genuanceerde moppen los op het thema genderdiversiteit. Want dat er überhaupt taboes te doorbreken zijn, gebeurt natuurlijk bij de gratie van zijn opvallende gasten: ‘De dokters hadden geen ervaring met wat ik had. Ze probeerden ook maar wat, en ik moest het ondergaan’

Om 20 uur op Één

‘Toms Schotland’

Na zijn reeksen over Engeland en Ierland trekt journalist Tom Egbers naar het woeste en wondermooie Schotland. Daar is de eeuwenoude rust ver te zoeken: de Brexit heeft immers de spanningen en de roep om onafhankelijkheid aangewakkerd.

Om 20.25 op NPO 2