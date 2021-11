Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 7 november)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Apocalypse Now: Final Cut’

Na de originele montage van 150 minuten en de ‘Redux’-versie van 200 minuten maakte Francis Ford Coppola deze final cut van 180 minuten. In alle versies blijft het een surreëel meesterwerk dat de waanzin van de Vietnamoorlog voelbaar maakt.

Om 20.55 uur op Arte

‘Arctic Drift: A Year in the Ice’

In 2019 klommen 300 wetenschappers aan boord van de ijsbreker Polarstern. Hun doel: een jaar lang rondvaren tussen het ijs van de Noordpool, om nieuwe data te verzamelen over de klimaatverandering.

Om 20.10 uur Canvas

‘Big Mouth (seizoen 5)’

‘I Hate Myself for Loving You’ van Joan Jett is te horen in de trailer van het vijfde seizoen van ‘Big Mouth’, waarin de opgroeiende jongens en meisjes uit de animatiereeks niet alleen met hormoonmonsters moeten afrekenen, maar ook met love bugs en hate worms, diertjes die ervoor zorgen dat hun liefde razendsnel inhaat kan omslaan. Het is een beproefd recept van deze geweldige serie, die ondanks alle absurditeiten en vulgariteiten een heel herkenbaar beeld schildert van de lastige periode die de puberteit kan zijn.

Nu op Netflix

‘Misha and the Wolves’

Documentaire over de in België geboren Monique De Wael, later Misha Defonseca, die in 1997 haar memoires over haar kindertijd tijdens WO II uitbracht. Het boek werd een bestseller in achttien landen, tot bleek dat ze alles uit haar duim had gezogen.

Om 21.45 uur op Canvas

‘Ant-Man’

Niemand leek minder geschikt voor een superheldenrol dan Paul Rudd, de sidekick uit ‘This is 40’ en ‘Dinner for Schmucks’, maar het is dankzij hém dat ‘Ant-Man’ wist uit te groeien tot één van de charmantste films uit het MCU. Hoe fijn ook om die goeie ouwe Michael Douglas in het Marvel-universum te zien rondbanjeren!

Om 20.30 uur op VTM 3

