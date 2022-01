Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zondag 9 januari)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

The Painter and the Thief

DOCU In de prijswinnende en bijzonder ontroerende documentaire ‘The Painter and the Thief’, nu gratis te zien op Humo.be, maakt u kennis met, jawel, een schilder en een dief: de Tsjechische kunstenares Barbora en de drugsverslaafde crimineel Karl-Bertil die één van haar belangrijkste werken uit een galerie in Oslo heeft gestolen.

Om 22.00u op Canvas

Undercover (slot)

SERIE ‘Undercover’, zopas nog bekroond met Pop Poll-goud, is vanavond aan zijn spectaculaire finale toe. Het derde seizoen van de thrillerserie met Tom Waes en Frank Lammers is volgens Onze Man opnieuw ‘geen Johnnie Walker Red, wel een spannende Glenmorangie met een gulzige afdronk.’

Om 21.25u op Eén

Star Trek

FILM J.J. Abrams regisseerde deze reboot van de sf-serie, met Chris Pine als een jonge Captain Kirk en Zachary Quinto als Spock. Puristische Trekkies vonden de focus op actie en spektakel maar niks, maar dit blijft een goed gedoseerde blockbuster, met knappe effecten en vooral heel veel fun.

Om 20.30u op VTM 3

'The painter and the thief' Beeld Benjamin Ree

The Secret to Civilisation

DOCU Veel informatie over hoe mens en dier vroeger leefden, komt vandaag uit pollenmateriaal, resten van vervuiling in poolijs, plankton in de oceaan of het menselijk DNA. Deze Britse docureeks werpt met al die kennis een nieuw licht op drie sleutelperiodes in de geschiedenis: het einde van het Bronzen Tijdperk 3000 jaar geleden, de opkomst van de Griekse en later Romeinse beschaving en uiteindelijk de ondergang van het Romeinse rijk, dat, zo blijkt ondertussen, niet enkel moest afrekenen met invasies door de Germanen maar ook met veranderingen in de natuur en een pandemie.

Om 21.00u op Canvas

BK Veldrijden

SPORT Maakt titelhouder Wout Van Aert zijn favorietenrol waar in Middelkerke, of steken schaduwfavorieten Toon Aerts, Eli Iserbyt of Michael Vanthourenhout een stok tussen de wielen?

Om 13.30u op Eén