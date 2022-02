Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Moonlight’ ★★★★☆

Oscarwinnende doorbraakfilm van Barry Jenkins, over een jonge Afro-Amerikaanse man die opgroeit in een arme, door drugs geteisterde buurt én ondertussen zijn eigen homoseksualiteit moet leren aanvaarden. Een gevoelige, aangrijpende en poëtische film, die alle clichés vakkundig omzeilt.

Om 21.20 op Canvas

‘De prijsknaller’

Hoe kan het dat een fles wijn nog geen 3 euro kost en je voor 5 euro al een nieuw T-shirt hebt? ‘De prijsknaller’ gaat in acht afleveringen na wat de werkelijke prijs is van acht producten die ogenschijnlijk zo goed als niets kosten.

NPO 3, vrijdag 11 februari, 20.25

‘Inventing Anna’

Biopic over Anna Sorokin, de Russisch-Duitse die in 2013 in New York aankwam om er voor het Franse modemagazine Purple de Fashion Week te volgen. Het leven in de Big Apple beviel haar zo goed dat ze besliste om er te blijven én haar identiteit te veranderen. Voortaan stelde ze zich voor als Anna Delvey, de rijke erfgename van een Duitse miljardair, met een bankrekening in Zwitserland. Ze leefde jarenlang op grote voet, verbleef in luxehotels en organiseerde feestjes voor de jetset, terwijl de stapel onbetaalde rekeningen groeide. Toen de oplichtster in 2017 uiteindelijk werd gearresteerd, had de fake heiress haar vrienden, de banken en andere bedrijven bijna 300.000 dollar afhandig gemaakt.

Nu op Netflix / Lees hier ons interview met Anna Sorokin

'Inventing Anna' Beeld RV

‘Jaws’

De doorbraakfilm van Steven Spielberg is nog steeds een perfect georkestreerde thriller, goed voor twee uur zweethandjes. Het verhaal is simpel en rechtlijnig, de spanningsopbouw feilloos, de muziek van John Williams iconisch en Robert Shaw fenomenaal als humeurige haaienjager. Een absoluut meesterwerk.

Om 20.35 op VTM 4

‘In levenden lijve’

Nieuwe historische reeks waarin een 3D-designer op basis van informatie van wetenschappers en onderzoekers een waarheidsgetrouwe versie van een beroemd figuur moet maken. In deze eerste aflevering: de Egyptische farao Cleopatra.

Om 22.20 op NPO 2

‘The Breakfast Club’

De ultieme John Hughes-film, over vijf heel verschillende tieners die op zaterdag samen strafstudie hebben en ontdekken dat ze eigenlijk veel met elkaar gemeen hebben. Geen verrassende conclusie, maar de humor en oprechte toon van de film werken nog steeds en Molly Ringwald blijft een godin van de eighties.

Om 22.55 op VTM 4

