Dit mag u vanavond niet missen op televisie:

Philippe Geubels trekt er tussenuit met vier mensen met een opvallend uiterlijk. Zij hebben een medische aandoening of kregen een ongeluk waardoor ze een uiterlijk hebben dat niet meer binnen ‘de norm’ valt. Ze varen ondermeer met een pedalo op de Semois, maar helaas niet zonder bekeken en nagekeken te worden. Philippe ervaart zo van dichtbij wat de onvermijdelijke obstakels zijn wanneer je uiterlijk afwijkt van de norm.

Om 20u op Eén

‘The Man from U.N.C.L.E.’ ★★★☆☆

Miskleunen als ‘The A-Team’ en ‘Baywatch’ bewijzen dat populaire tv-series in een vlaag van nostalgie verfilmen doorgaans een slecht idee is, maar regisseur Guy Ritchie weet uit de jaren ’60 spionnenreeks ‘The Man From U.N.C.L.E’ een entertainend Koude Oorlogsavontuur te puren.

Om 19.55u op Play 6

‘Project Rembrandt’

In deze reeks gaat men op zoek naar de meest getalenteerde amateur-kunstschilder van Nederland. Iedere aflevering voeren de amateurschilders opdrachten uit in de geest van Rembrandt en andere grote meesters. Daarbij is het niet de bedoeling de grote meesters te imiteren of te kopiëren, maar hun werk erdoor te laten inspireren en zo een eigen stijl te ontwikkelen. Voel u niet aangesproken, Wouter Beke!

Om 20.23u op NPO1

Urbanus in Hector. Beeld Hector

‘Hector’ ★★★½☆

De eerste samenwerking tussen Stijn Coninx en Urbanus is nog steeds één van de meest succesvolle Vlaamse films aller tijden en daardoor toch een soort klassieker. De momenten waarop Urbanus zijn eigen stripfiguur lijkt te spelen, zijn wat verouderd. De te vaak vergeten tragiek van de film werkt echter wonderwel.

Om 21.10 op Eén

‘Attica’

‘Attica! Attica!’ roept het hoofdpersonage, gespeeld door Al Pacino, in de film ‘Dog Day Afternoon’ (1975) nadat zijn bankoverval in het honderd is gelopen en hij omsingeld is door de politie. De kreet lijkt uit het niets te komen, maar verwijst naar een grote opstand die plaatsvond in de gevangenis van Attica, een paar jaar vóór ‘Dog Day Afternoon’ uitkwam, en die door de politie op bloedige wijze werd neergeslagen. In september 1971 namen de gevangenen in Attica de controle in de gevangenis over om te protesteren tegen de mensonwaardige levensomstandigheden daar, de gewelddadige behandeling door de bewakers en – het merendeel van de bewoners was zwart of latino – het niet-aflatende racisme. Na vijf dagen viel de politie binnen, het kwam tot een veldslag waarbij 32 gevangenen en 10 gegijzelden stierven, en de foto’s van witte agenten die op de koer rondlopen tussen de lijken van zwarte gevangenen, werden een symbool van de ongelijkheid in de VS. De documentaire ‘Attica’ reconstrueert de gebeurtenissen, met getuigenissen van overlevenden en journalisten die verslag uitbrachten, en met archiefbeelden uit nieuwsuitzendingen van toen.

Om 22u. op Canvas

