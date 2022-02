Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Tegenlicht: NFT-mania’

Sinds de intrede van NFT’s of non-fungible tokens kun je het zo gek niet bedenken of het staat online te koop: tweets, doelpunten, digitale prentjes van verveelde apen, zelfs scheten worden voor grof geld verhandeld. En niet alleen in de donkere krochten van het internet: ook Lionel Messi, Paris Hilton, Snoop Dogg en Wout van Aert doen het. ‘Tegenlicht’ wijdt op NPO 2 onder de titel ‘NFT-Mania’ een reportage aan het fenomeen.

Jeroen Baert, computerwetenschapper aan de KU Leuven en comedian, gaf Humo alvast een spoedcursus: ‘NFT’s zijn een pijnlijke kramp van het kapitalisme’

Om 22.15 op NPO 2

‘De avondshow’

Na ‘Zondag met Lubach’ is Arjen Lubach terug met een talkshow-achtig format, waarin hij naar eigen zeggen via de waan van de dag, langs inspirerende gasten, tot op de bodem van het nieuws duikt. ‘Iedereen wil altijd van de waan van de dag naar verdieping. Ik heb juist extra veel zin in de waan van de dag.’ Wat het format precies inhoudt, is tot op vandaag in mysterieuze nevelen gehuld, maar het grootste deel van het team van ‘Zondag met Lubach’ werkt ook nu weer aan dit programma mee. Dat belooft!

Om 22.10 op NPO 1

‘The Graduate’

Eén van de beste Amerikaanse films uit de jaren 60, met een jonge Dustin Hoffman als pas afgestudeerde schlemiel die aanpapt met de moeder van een schoolvriendin (Anne Bancroft). Pijnlijk portret van jeugdige vervreemding, met een legendarische soundtrack vol liedjes van Simon and Garfunkel.

Om 13.15 op VTM 4

Lauren Cohan Beeld Eli Ade/AMC

‘The Walking Dead’ (deel 2, seizoen 11)

‘The Walking Dead’, één van de succesvolste series van het afgelopen decennium, loopt na elf seizoenen op zijn laatste benen: de tweede en voorlaatste lading van acht afleveringen verschijnt vanaf deze week op Disney+. Slechts een handvol helden wisten al die tijd alle zombies, kannibalen en schietgrage gekken te overleven, onder wie Maggie Greene, de pittige boerendochter slash wraakzuchtige weduwe. Lauren Cohan hoopt dat haar personage nu ook het einde mag halen.

Nu te zien op Disney+

‘Shot Caller’

Jacob Harlan is een succesvolle zakenman met een warm gezinsleven. Een gezellig avondje uit met zijn vrouw en twee vrienden eindigt in een nachtmerrie wanneer Jacob een auto-ongeluk veroorzaakt en één van zijn passagiers omkomt. Omdat hij vooraf gedronken had krijgt hij een flinke celstraf. Eenmaal in de gevangenis ontdekt Jacob al snel dat als hij wil overleven, hij zal moeten veranderen. Langzaam maar zeker transformeert de brave Jacob in de onbewogen gangster Money, lid van een beruchte prison gang.

Om 20.35 op VTM 4